Vuelca bus con turistas en Sacatepéquez; hay varios heridos

Varias personas resultaron heridas en el marco de un accidente ocurrido aproximadamente al mediodía de este viernes, 12 de diciembre, en la 2ª avenida del Barrio Arriba, en jurisdicción de la zona 1 del municipio de Magdalena Milpas Altas, Sacatepéquez.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, el piloto de un bus tipo coaster perdió el control del volante y esto generó que volcara sobre la cinta asfáltica.
En la unidad viajaba un grupo de turistas que había llegado el parque ecológico "Corazón de Agua"; sin embargo, preliminarmente se conoció que el vehículo sufrió una posible falla en el sistema de frenos y esto pudo haber causado el percance vial.
Los técnicos en urgencias médicas a bordo de varias unidades se presentaron al lugar para brindar asistencia a las personas afectadas. También los comunitarios apoyaron para rescatar a los turistas.
Cecilio Chacaj, vocero de la institución, explicó que fueron atendidas tres personas que fueron estabilizadas y posteriormente dos de ellas fueron trasladadas hacia el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
"En total, se atendió a 12 personas, algunas solo con golpes menores, otras trasladadas hacia distintos centros asistenciales en estado delicado, incluyendo una en estado de gestación", dijo.