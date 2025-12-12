 Banguat eleva proyección de crecimiento para Guatemala
Nacionales

Banguat revisa al alza proyección de crecimiento de Guatemala para 2025 y 2026

De acuerdo con las proyecciones, la economía de Guatemala crecerá más que el promedio de América Latina.

Compartir:
El presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, habla durante una rueda de prensa en Ciudad de Guatemala., EFE
El presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, habla durante una rueda de prensa en Ciudad de Guatemala. / FOTO: EFE

El Banco de Guatemala (Banguat) revisó al alza la proyección de crecimiento del país y la situó en 4,1 % tanto para este 2025 como para 2026 impulsada por el consumo interno.

La proyección de crecimiento económico para 2025 se elevó a 4,1 %, un incremento respecto al 3,9 % proyectado, según la última revisión en agosto pasado.

Esta tendencia positiva continuaría en 2026, con una estimación que también se sitúa en 4,1 %. Este dato, según Banguat, supera al 3,9 % que se tenía para el próximo año, siendo una "buena noticia para Guatemala", según el presidente del Banguat, Álvaro González Ricci.

El crecimiento proyectado para Guatemala en 2025 y 2026 sitúa al país por encima de sus pares regionales y globales. Guatemala crecerá más que el promedio de América Latina (2,4 % en 2025 y 2,3 % en 2026) y que el crecimiento estimado para el mundo (3,2 % y 3,1 %, respectivamente).

El gerente económico del Banguat, Johny Gramajo, explicó que la revisión al alza para 2025 se debe al consumo privado (4,7 % en la revisión) y a la formación bruta de capital fijo, revisada de 7,3 % a 9,2 %. Este impulso se justifica por una mejora en las importaciones de bienes de capital y el crecimiento de la construcción pública, sector que fue revisado al alza de 7,2 % a 9,2 %.

En el ámbito fiscal, el déficit proyectado se ubica en 2,7 % para 2025 y 3,3 % para 2026. El presidente González Ricci afirmó que el objetivo de este incremento es tener "suficientes recursos para poder fortalecer la infraestructura del país". Adicionalmente, la deuda pública se mantiene en niveles aceptables, por debajo del 30 % del PIB.

La inflación a noviembre de 2025 fue de 1,73 %, proyectándose por debajo del límite inferior de la meta establecida por la Junta Monetaria. Se espera que en 2026 se acerque al valor central de la meta (4 %), con un cierre proyectado de 3,5 %.

Ingreso de remesas a Guatemala se incrementó un 19%, según Banguat

Según las proyecciones, para este año se espera que las remesas familiares alcancen los 24.521 millones de dólares.

Ingreso de remesas crece un 19.1%

Respecto al sector externo, el ingreso de remesas familiares registró un crecimiento de 19,1 % al 4 de diciembre de 2025, al ubicarse en 23.549,8 millones de dólares y se anticipa un crecimiento del 19 % para el cierre de 2025, seguido de una desaceleración al 5 % en 2026.

Las proyecciones para las exportaciones para 2025 y 2026 se estiman en un 6 %. El vicepresidente Alfredo Blanco destacó que la mejora en las exportaciones para 2026 está ligada al acuerdo arancelario con Estados Unidos, beneficiando a la industria manufacturera, que se espera crezca 4,0 %.

Pese a la solidez macroeconómica, el Banguat advirtió sobre riesgos que podrían alterar la estabilidad de la inflación, siendo el precio internacional del petróleo el principal factor de riesgo ante las "intensificaciones de las tensiones geopolíticas del Medio Oriente", así como las "perspectivas de mayor consumo en Estados Unidos" y las expectativas de mayor demanda por parte de China.

En Portada

Ruta al Pacífico colapsa por percances en serie: camión atascado, grúa volcada y otra con falla mecánicat
Nacionales

Ruta al Pacífico colapsa por percances en serie: camión atascado, grúa volcada y otra con falla mecánica

07:55 AM, Dic 12
Real Madrid: Ocho bajas confirmadas para visitar al Alavés t
Deportes

Real Madrid: Ocho bajas confirmadas para visitar al Alavés

08:05 AM, Dic 12
Video muestra mortal accidente de motorista en zona 2t
Nacionales

Video muestra mortal accidente de motorista en zona 2

07:56 AM, Dic 12
Alicia Machado exhibe a una Miss Universo como dama de compañía de Trumpt
Farándula

Alicia Machado exhibe a una Miss Universo como "dama de compañía" de Trump

06:56 AM, Dic 12

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCFutbol Guatemaltecoredes socialesJusticiaSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos