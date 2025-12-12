 Caso Szarata Lemus: Implicados en incidente armado enfrentarán juicio
Nacionales

Caso Szarata Lemus: Implicados en incidente armado enfrentarán juicio

Se investiga un hecho ocurrido minutos antes del crimen contra el jefe legal del Congreso, Hansel Szarata.

Compartir:
Los dos implicados en el crimen contra el jefe legal del Congreso fueron puestos a disposición de la justicia., Ángel Oliva/EU
Los dos implicados en el crimen contra el jefe legal del Congreso fueron puestos a disposición de la justicia. / FOTO: Ángel Oliva/EU

El Juzgado Séptimo Penal llevó a cabo este viernes, 12 de diciembre, la audiencia de etapa intermedia del caso que se sigue en contra de dos personas vinculadas a un ataque armado registrado minutos antes del hecho que cobró la vida del jefe legal del Congreso de la República, Hansel Szarata.

De acuerdo con las investigaciones, en este primer hecho se reportó una persona herida identificada como Gerson Lemus.

El juez Fredy Orellana resolvió enviar a juicio a Andrés Cano y a Roberto Padilla por los delitos de homicidio en grado de tentativa, disparos sin causa justificada y traslado ilegal de arma de fuego, por el hecho que se registró previo al ataque donde murió Szarata.

En Portada

Guatemala pide perdón por la desaparición forzada de cuatro defensores de DD.HH. en 1989t
Nacionales

Guatemala pide perdón por la desaparición forzada de cuatro defensores de DD.HH. en 1989

12:14 PM, Dic 12
Así te puedes inscribir para la Carrera San Silvestre 2025t
Deportes

Así te puedes inscribir para la Carrera San Silvestre 2025

12:46 PM, Dic 12
EE.UU. pone fin a programa migratorio de reunificación familiar para Guatemala y otros seis paísest
Nacionales

EE.UU. pone fin a programa migratorio de reunificación familiar para Guatemala y otros seis países

01:15 PM, Dic 12
Cómo activar el modo Grinch en WhatsApp para esta Navidad 2025t
Viral

Cómo activar el modo Grinch en WhatsApp para esta Navidad 2025

09:10 AM, Dic 12

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCFutbol GuatemaltecoJusticiaredes socialesSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos