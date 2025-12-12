Caso Szarata Lemus: Implicados en incidente armado enfrentarán juicio

El Juzgado Séptimo Penal llevó a cabo este viernes, 12 de diciembre, la audiencia de etapa intermedia del caso que se sigue en contra de dos personas vinculadas a un ataque armado registrado minutos antes del hecho que cobró la vida del jefe legal del Congreso de la República, Hansel Szarata.
De acuerdo con las investigaciones, en este primer hecho se reportó una persona herida identificada como Gerson Lemus.
El juez Fredy Orellana resolvió enviar a juicio a Andrés Cano y a Roberto Padilla por los delitos de homicidio en grado de tentativa, disparos sin causa justificada y traslado ilegal de arma de fuego, por el hecho que se registró previo al ataque donde murió Szarata.