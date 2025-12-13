 Autobuses accidentados contaban con seguro vigente
Nacionales

Autobuses accidentados el viernes contaban con seguro vigente

Las autoridades señalaron que los percances ocurrieron en Huehuetenango y Sacatepéquez, resaltando que las unidades estaban en ley en cuanto a papelería y seguro vigente.

Imagen con fines ilustrativos., Bomberos.
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Bomberos.

La Dirección General de Transporte (DGT) informó que durante el viernes pasado dos autobuses sufrieron accidentes de tránsito en diferentes escenarios del país, pero resaltó que ambas unidades de transporte contaban con seguro vigente. Las autoridades señalaron que los accidentes ocurrieron en Huehuetenango y Sacatepéquez, resaltando que las unidades estaban en ley en cuanto a papelería y seguro vigente.

Sin embargo, la DGT exhortó a los propietarios de las unidades de transporte, para asumir la responsabilidad correspondiente respecto a la conducción de sus pilotos.

La DGT explicó que el primero de los autobuses accidentados fue reportado en el barrio La Cruz, zona 1 de Magdalena Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez. En ese lugar, la unidad de transporte afectada fue la que se identifica con las placas de circulación C-564BSB.

De acuerdo con información proporcionada por los Bomberos Municipales Departamentales, seis personas fueron trasladadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Antigua Guatemala, mientras que otras cinco personas fueron atendidas en el lugar del incidente", consignó la DGT, sobre el accidente en Sacatepéquez.

Autobuses suman 18 heridos

El segundo de los autobuses se accidentó en el kilómetro 323 de la ruta Interamericana, jurisdicción de Camojá, municipio de La Democracia, departamento de Huehuetenango. En ese lugar, una de las unidades, con placas C-629BRG, se accidentó por causas que aún se investigan.

Según el reporte de los Bomberos Voluntarios, un total de 12 personas resultaron heridas en este incidente, entre ellas dos menores de edad. Según reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), el piloto de la unidad se dio a la fuga.

Papelería en orden

La DGT informó, por medio de un comunicado, que de acuerdo con los registros institucionales, ambas unidades de transporte extraurbano cuentan con licencia de porteador, tarjeta de operación vigente y seguro activo. La citada dirección verificó esos datos por medio del sitio web de la Superintendencia de Bancos.

Desde la Dirección General de Transportes lamentamos profundamente lo ocurrido y hacemos un llamado a los transportistas a conducir con responsabilidad, realizar revisiones preventivas constantes a sus unidades", expresaron.

Asimismo, la citada dirección pidió respetar los límites de velocidad, priorizando siempre la seguridad y la vida de los usuarios.

Exhortamos a los propietarios de las unidades a asumir la responsabilidad correspondiente, respecto a la conducción de sus pilotos", instaron.

