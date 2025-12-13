 Peatón sufre agresiones al pasar por Nahualá, Sololá
Nacionales

Peatón sufre agresiones al pasar por Nahualá, Sololá

El tramo de la ruta Interamericana que atraviesa el municipio de Nahualá permanece bloqueado por tensiones con pobladores.

Pese a las agresiones, el herido prefirió continuar la marcha y no ser llevado al hospital., Bomberos Voluntarios.
Pese a las agresiones, el herido prefirió continuar la marcha y no ser llevado al hospital. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nahualá y Los Encuentros, en el departamento de Sololá, reportaron que un peatón resultó herido, luego de ser agredido por pobladores de Nahualá, durante la tarde de este sábado (13/12/2025). Los rescatistas describieron que atendieron a un hombre que pasaba caminando en el bloqueo que se encuentra activo en el kilómetro 158 de la ruta interamericana.

Los paramédicos añadieron que la víctima fue interceptada por pobladores de Nahualá y, como resultado, sufrió agresiones por las que recibió atención médica de los técnicos en urgencias médicas.

Los bomberos añadieron que el afectado "logró escapar a bordo de una motocicleta y se le brindaron atenciones prehospitalarias en el kilómetro 152". 

Después del incidente, el hombre no quiso ser trasladado a ningún centro asistencial y decidió seguir su camino con rumbo a la ciudad de donde es originario.

En otras noticias: Las autoridades señalaron que los percances ocurrieron en Huehuetenango y Sacatepéquez, resaltando que las unidades estaban en ley en cuanto a papelería y seguro vigente.

Autobuses accidentados el viernes contaban con seguro vigente

Las autoridades señalaron que los percances ocurrieron en Huehuetenango y Sacatepéquez, resaltando que las unidades estaban en ley en cuanto a papelería y seguro vigente.

Nahualá en contexto

Durante la jornada sabatina, los ánimos se volvieron tensos en la zona límite de Nahualá y Santa María Ixtahuacán, por lo que el tránsito se detuvo totalmente a eso del mediodía. En el lugar, las autoridades confirmaron tensiones, pero negaron que existan personas retenidas.

El vocero de Bomberos Municipales Departamentales, Mario Upún, relató a Emisoras Unidas Digital que varias unidades de bomberos están en apresto en las cercanías de Nahualá, a manera de prevención, para ingresar de emergencia en caso de que las autoridades soliciten esa acción.

Por el momento no se tienen detalles oficiales acerca del bloqueo en la referida localidad. Sin embargo, medios locales de departamentos aledaños recomendaron usar vías alternas para llegar a lugares como Quetzaltenango y Huehuetenango.

Ante varios rumores, el Ministerio de la Defensa Nacional descartó la existencia de policías o militares retenidos en el referido municipio.

