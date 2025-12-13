Peatón sufre agresiones al pasar por Nahualá, Sololá

Integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nahualá y Los Encuentros, en el departamento de Sololá, reportaron que un peatón resultó herido, luego de ser agredido por pobladores de Nahualá, durante la tarde de este sábado (13/12/2025). Los rescatistas describieron que atendieron a un hombre que pasaba caminando en el bloqueo que se encuentra activo en el kilómetro 158 de la ruta interamericana.
Los paramédicos añadieron que la víctima fue interceptada por pobladores de Nahualá y, como resultado, sufrió agresiones por las que recibió atención médica de los técnicos en urgencias médicas.
Los bomberos añadieron que el afectado "logró escapar a bordo de una motocicleta y se le brindaron atenciones prehospitalarias en el kilómetro 152".
Después del incidente, el hombre no quiso ser trasladado a ningún centro asistencial y decidió seguir su camino con rumbo a la ciudad de donde es originario.
En otras noticias: Las autoridades señalaron que los percances ocurrieron en Huehuetenango y Sacatepéquez, resaltando que las unidades estaban en ley en cuanto a papelería y seguro vigente.
Nahualá en contexto
Durante la jornada sabatina, los ánimos se volvieron tensos en la zona límite de Nahualá y Santa María Ixtahuacán, por lo que el tránsito se detuvo totalmente a eso del mediodía. En el lugar, las autoridades confirmaron tensiones, pero negaron que existan personas retenidas.
El vocero de Bomberos Municipales Departamentales, Mario Upún, relató a Emisoras Unidas Digital que varias unidades de bomberos están en apresto en las cercanías de Nahualá, a manera de prevención, para ingresar de emergencia en caso de que las autoridades soliciten esa acción.
Por el momento no se tienen detalles oficiales acerca del bloqueo en la referida localidad. Sin embargo, medios locales de departamentos aledaños recomendaron usar vías alternas para llegar a lugares como Quetzaltenango y Huehuetenango.
Ante varios rumores, el Ministerio de la Defensa Nacional descartó la existencia de policías o militares retenidos en el referido municipio.