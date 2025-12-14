Incendios consumen dos viviendas en las zonas 12 y 18

Vecinos de la colonia Los Cedros, en la zona 12 capitalina, llamaron alarmados al Cuerpo de Bomberos Voluntarios por un incendio estructural que afectó una vivienda con techo de lámina. Al llegar al lugar afectado, el comandante a cargo de las unidades de la Estación Central y 10 compañía ordenó atacar el fuego desde distintos puntos, para evitar que las llamas alcanzaran inmuebles cercanos.
Los rescatistas explicaron que la residencia afectada con el fuego está ubicada en la 49 calle de la referida colonia y que no se reportaron personas heridas, únicamente daños materiales. Los propietarios de la casa no reportaron el monto de las pérdidas materiales, pero si describieron que el fuego se originó en una bodega, por razones que se investigan.
Más tarde, los socorristas fueron alertados por otro siniestro, pero este ocurrió en la colonia El Paraíso 1 de la zona 18, cerca del mercado local. Los apagafuegos narraron que el fuego se originó en la 19 avenida y 12 calle de la citada colonia.
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios reportó que para atender esta emergencia fue necesario el apoyo de unidades de la Estación Central y de la 85 compañía.
Daños y pérdidas por los incendios
Los rescatistas describieron que en el Paraíso 1 no se reportaron personas heridas, pero si pérdidas materiales. En imágenes compartidas por los rescatistas, se logra apreciar que el fuego consumió una cama y otros enceres como ropa y mantas.
Los dueños de la vivienda del Paraíso 1 reportaron que el monto de las pérdidas materiales asciende a unos Q70 mil.