Municipalidad de Nahualá revela nombres de los fallecidos

En una conferencia de prensa realizada este domingo (14/12/2025) en el salón municipal del municipio de Nahualá, departamento de Sololá, autoridades encabezadas por el alcalde, Manuel Guarchaj Tzep, oficializaron el listado de víctimas mortales del enfrentamiento que se originó el pasado sábado en el límite con el municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, del mismo departamento.
Medios locales difundieron un video de la rueda de prensa, mientras las autoridades locales compartieron un documento en el que hacen una serie de peticiones al Gobierno de Guatemala, destacando el retiro del Ejército de Guatemala y la reubicación de la nueva Santa Catarina Ixtahuacán.
En ese contexto, Guarchaj aseguró que fueron 13 las personas que fallecieron y compartió un listado de igual número de nombres, dirigiéndose a la comunidad nacional e internacional.
El jefe edil indicó que los fallecidos son:
- Felipe Yaxón García, de 46 años,
- Lorenzo Byron Tzep Tziquin, de 14 años,
- Diego Carrillo Tum, de 70 años,
- Manuel Federico Coj Ixumatah, de 21 años,
- Francisco Rafael Carrillo Tzoc, de 18 años,
- Pablo Armando Rosario Tambriz, de 32 años,
- Edwin Cruz Yaxón Coj, de 17 años,
- Nehemías Yaxón Coj, de 20 años,
- Francisco Tziquín Mux de 42 años,
- Juan Tziquín Ixtot, de 36 años,
- Diego Valeriano López Tzoc,
- Diego Tzoc Ixtot, de 43 años,
- Juan Ezequiel Cojo Tzoc.
En la comparecencia ante los medios de comunicación, el jefe edil afirmó que toda la comunidad de Nahualá está viviendo un luto que no se habían imaginado. El funcionario aseguró que las 13 personas fallecidas generaron 13 familias en las que ahora hay huérfanos y viudas.
"Sabemos que el pueblo de Nahualá está consternado, por esta emboscada que sufrieron los vecinos de Nahualá", declaró antes de dar los nombres y edades. Asimismo, señaló que en el listado hay personas menores de edad, jóvenes y adultos mayores.
Reconstruyen los hechos, según su versión
Posteriormente, el alcalde leyó un comunicado que posteriormente fue compartido a los medios de comunicación. En el documento, las autoridades afirman que los fallecidos "fueron torturados y masacrados".
La misiva reitera que la emboscada ocurrió "en horas de la mañana, cuando los vecinos cumplían su rutina diaria, caminando hacia las canteras del municipio de Nahualá".
Según la misiva, los afectados hicieron su trayecto, "con el único objetivo de extraer la materia prima para elaborar sus piedras de moler, debido a que ese es el trabajo con el cual se agencian de recursos económicos para ganarse el sustento diario".
El documento afirma textualmente que ese "trabajo les costó la vida, al ser emboscados, torturados y masacrados por la estructura criminal del municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, en confabulación con soldados del destacamento militar instalado en dicho municipio".
Según el documento, "al momento del ataque armado, los mismos jefes del Ejército de Guatemala daban instrucciones de accionar sus armas en contra de civiles, que lo único que hacían era buscar su sustento diario".
Señalan ataque aéreo
"No les bastó con torturar y matar a 8 fallecidos, nuestros hermanos canteros; en horas de la tarde, el mismo Ejército de Guatemala, sobrevoló en helicóptero los cantones de nuestro pueblo de Nahualá y, como si estuviéramos viviendo el conflicto armado interno, con fuerza desproporcionada, dispararon contra nuestra gente inocente, resultado muertos otros hermanos", aseguraron.
Según el alcalde, del ataque desde el aire hay indicios grabados en videos que circulan en las redes sociales.
Las peticiones al Gobierno de Guatemala
"Derivado de estos últimos sucesos delictivos, como pueblo de Nahualá manifestamos los siguiente", escribieron para iniciar el listado de peticiones:
1. (Manifestamos...) "Nuestro total repudio a los actos violentos al que hemos sido sometidos en los últimos años por parte de gente armada del municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, y ahora en complicidad de los elementos del Ejército de Guatemala, que ahora han masacrado a nuestra gente, 13 en total".
2. "Lamentamos el desconocimiento del señor Presidente de la República de Guatemala y del ministro de la Defensa Nacional en la conferencia de prensa brindada en el Palacio Nacional de la Cultura en horas de la mañana, donde desinforman a la población de la realidad de los hechos".
3. "Rechazamos las medidas tibias que el Organismo Ejecutivo ha tomado, emitiendo el Decreto Gubernativo No. 1-2025 con un Estado de prevención en el territorio de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, a sabiendas de que tal medida es solo para solapar que el Estado de Guatemala este tomando medidas con respecto al conflicto territorial provocado por el municipio vecino; en tal virtud, como pueblo de Nahualá ¡No se puede pretender pacificar un territorio militarizándolo, tras haber asesinado a sus habitantes! Esta medida no es más que una CORTINA DE HUMO PARA GARANTIZAR LA IMPUNIDAD de los soldados responsables y para amordazar el grito de justicia de nuestra gente. La paz no se construye con botas militares sobre cadáveres civiles; la paz nace de la justicia".
Emiten más exigencias
1. "(Exigimos...) La inmediata investigación por parte del Ministerio Publico para dar con los responsables de esta masacre, inclusive a los miembros del Ejército de Guatemala, y que caiga sobre los ellos el peso de la ley".
2. "Que se investigue a través de Dirección de General de Aeronáutica Civil, la procedencia y el número de las matrículas y de la tripulación de un helicóptero que disparó y dio muerte a nuestros hermanos, para establecer las directrices del alto mando del ejército para perpetrar las ejecuciones extrajudiciales".
3. "La implementación de MEDIDAS URGENTES Y EFECTIVAS para solventar de manera definitiva el conflicto entre los dos municipios, con seriedad y no como lo han hecho a lo largo de casi dos años de gobierno".
Piden la reubicación de la Nueva Santa Catarina Ixtahuacán
4. "Exigimos que, en el menor tiempo posible, sean REUBICADOS a otro lugar distinto los pobladores de la cabecera municipal de la Nueva Santa Catarina Ixtahuacán; ya que solo así retornaría la Paz y la tranquilidad en el área, tal y como era antes de ser trasladados al área de Chuipatán, (por cierto, con engaños al gobierno de turno)".
5. "Exigimos el retiro inmediato del destacamento militar que está ubicado en el mojón entre el municipio de Nahuala y la Nueva Santa Catarina Ixtlahuacán".
6. "Responsabilizamos al señor Presidente Constitucional de la República, al ministerio de la Defensa (Quinta Brigada de Infantería, mariscal Gregorio Solares, de Huehuetenango) del destacamento militar ubicado en el mojón entre Nahualá y la Nueva Santa Catarina Ixtlahuacán.
"Practicar la justicia y el derecho vale más ante el Señor que los sacrificios. (Proverbios 21;3)", finalizaron.