PNC reporta cuatro capturas durante varios allanamientos

En una de las diligencias, desarrollada en Canalitos, zona 24, la PNC reportó la detención de una mujer acusada de extorsión.

En el Barrio Santa Ana, de Momostenango, una mujer fue detenida por estafa propia., PNC de Guatemala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollaron varios operativos durante la madrugada de este domingo (14/12/2025), confirmando la captura de cuatro personas por diferentes delitos. Uno de los allanamientos se desarrolló en el cantón Jagüey, de la aldea Canalitos, zona 24, en la ciudad de Guatemala.

En esa diligencia, los uniformados reportaron la captura de una mujer acusada del delito de extorsión. La detenida fue identificada como Cindy, de 36 años; las autoridades afirmaron que la detenida tenía una orden de aprehensión, solicitada por un juzgado de Guatemala.

En otro operativo, agentes realizaron un procedimiento en el barrio Santa Ana, del municipio de Momostenango, departamento de Totonicapán, donde fue detenida una mujer de 33 años. Las autoridades identificaron a la aprehendida como Karla, sindicada del delito de estafa propia.

En Santa María Cahabón, la PNC ejecutó otra orden de captura emitida por el delito de violación con agravación de la pena. El apresado fue identificado como Victoriano "N", de 30 años.

PNC notifica a reo por un nuevo delito

Finalmente, investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) desarrollaron otra diligencia en la cárcel de Quetzaltenango. En ese lugar, los uniformados notificaron a un recluso, por la comisión de un nuevo delito.

La PNC indicó que el reo es Herber Esaú López Hernández, de 32 años, quien ahora tiene acusaciones por el delito de extorsión en forma continuada.

