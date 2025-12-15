Incendio devasta recicladora en Villa Canales

Un incendio se registra este lunes, 15 de diciembre, en el interior de un inmueble donde funciona una recicladora ubicado en el sector Corazón de Jesús de la aldea Chichimecas, en el municipio de Villa Canales, Guatemala. Los cuerpos de socorro han trabajado por más de tres horas para controlarlo.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, por causas no establecidas se prendió en llamas este espacio, situación por la cual los vecinos solicitaron el apoyo de la institución.
Los técnicos en urgencias médicas se trasladaron a bordo de varias unidades de emergencia, contra incendios y de abastecimiento. De inmediato, se implementó el protocolo correspondiente y se empezó a atacar el fuego por distintos puntos.
Hans Lemus, vocero de la entidad de socorro, explicó que se han utilizado aproximadamente 13 mil galones de agua y se ha trabajado por más de tres horas para poder sofocar las llamas. Hasta el momento, la situación ha sido controlada en un 90 por ciento.
Agregó que la intervención del personal evitó que el incendio no consumiera la fábrica en su totalidad y que no se extendiera a las áreas aledañas.
De forma preliminar se conoció que este incidente no dejó personas heridas o fallecidas. Solamente se trata de daños materiales que, hasta el momento, no han sido cuantificados.
Incendio consume vivienda
Un incendio se originó en horas de la tarde del pasado domingo en el interior de una vivienda en la 19 avenida y 12 calle de la colonia Paraíso 1, en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
La emergencia fue atendida por los Bomberos Voluntarios de la Estación Central y las 4ª y 85 compañías, que se hicieron presentes al lugar tras ser alertadas sobre la complicada situación.
Tras varias horas de trabajo, los socorristas pudieron controlar la situación. El incidente no dejó personas heridas, solo pérdidas materiales que superan los 70 mil quetzales.