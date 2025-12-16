Detenido en frontera Guatemala-México enfrenta proceso

El Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de La Democracia, Huehuetenango, resolvió ligar a proceso penal al hombre que fue capturado la semana pasada en el marco de un operativo implementado en seguimiento del enfrentamiento ocurrido en el área fronteriza entre Guatemala y México.
La audiencia de primera declaración se llevó a cabo este martes 16 de diciembre y durante la misma, las partes presentaron sus argumentos. En el caso del Ministerio Público (MP), fueron expuestos los indicios que avalan la posible implicación de esta persona en hechos ilícitos.
El sindicado es Cleofer Zoé Marroquín Pérez, de 40 años, quien fue localizado en un sector de Agua Zarca, en el municipio de Santa Ana Huista, de la referida localidad el 9 de diciembre después de que se reportaran tiroteos en el sector.
Según el informe de las autoridades, este individuo portaba un fusil AK-47, con un cargador y 30 municiones. Además, fue sorprendido cuando pretendía internarse del lado mexicano.
La fiscalía argumentó la implicación del sospechoso en estos hechos y el juez a cargo consideró que se tenían a la vista los elementos para respaldar las acusaciones contra Marroquín, por lo que dictó auto de procesamiento en su contra.
El sindicado será investigado por la posible comisión de los delitos de portación ilegal de armas de fuego, bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala o de las fuerzas de seguridad y orden público del Estado y transporte o traslado de armas.