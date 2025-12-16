 Detenido en frontera Guatemala-México enfrenta proceso
Nacionales

Detenido por enfrentamiento en frontera Guatemala-México es ligado a proceso

El sospechoso será investigado por su presunta implicación en los hechos violentos en Huehuetenango.

Compartir:
Un capturado y armas decomisadas tras operativo en Huehuetenango.,
Un capturado y armas decomisadas tras operativo en Huehuetenango. / FOTO:

El Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de La Democracia, Huehuetenango, resolvió ligar a proceso penal al hombre que fue capturado la semana pasada en el marco de un operativo implementado en seguimiento del enfrentamiento ocurrido en el área fronteriza entre Guatemala y México.

La audiencia de primera declaración se llevó a cabo este martes 16 de diciembre y durante la misma, las partes presentaron sus argumentos. En el caso del Ministerio Público (MP), fueron expuestos los indicios que avalan la posible implicación de esta persona en hechos ilícitos.

El sindicado es Cleofer Zoé Marroquín Pérez, de 40 años, quien fue localizado en un sector de Agua Zarca, en el municipio de Santa Ana Huista, de la referida localidad el 9 de diciembre después de que se reportaran tiroteos en el sector.

Según el informe de las autoridades, este individuo portaba un fusil AK-47, con un cargador y 30 municiones. Además, fue sorprendido cuando pretendía internarse del lado mexicano.

La fiscalía argumentó la implicación del sospechoso en estos hechos y el juez a cargo consideró que se tenían a la vista los elementos para respaldar las acusaciones contra Marroquín, por lo que dictó auto de procesamiento en su contra.

El sindicado será investigado por la posible comisión de los delitos de portación ilegal de armas de fuego, bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala o de las fuerzas de seguridad y orden público del Estado y transporte o traslado de armas.

En Portada

Alerta de viaje: Embajada de EE. UU. advierte sobre la seguridad en Sololát
Nacionales

Alerta de viaje: Embajada de EE. UU. advierte sobre la seguridad en Sololá

10:57 AM, Dic 16
Ousmane Dembélé gana el premio The Best de la FIFA 2025t
Deportes

Ousmane Dembélé gana el premio The Best de la FIFA 2025

11:46 AM, Dic 16
Buscan controlar incendio forestal en zona 12t
Nacionales

Buscan controlar incendio forestal en zona 12

01:33 PM, Dic 16
Revelan impactantes imágenes del arresto del hijo de Rob Reinert
Farándula

Revelan impactantes imágenes del arresto del hijo de Rob Reiner

10:13 AM, Dic 16

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpFutbol GuatemaltecoEE.UU.#liganacionalPNCredes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos