Pasajeros afectados tras accidente de bus en Quetzaltenango

Varias personas resultaron afectadas como consecuencia de un accidente de tránsito que se registró en horas de la mañana de este martes, 16 de diciembre, en el kilómetro 229 de la ruta que conduce de Quetzaltenango al municipio de Colomba Costa Cuca.
De acuerdo con la información compartida sobre este incidente, se trata de una unidad de los Transportes Golondrina que cubre la ruta entre los departamentos de Quetzaltenango y Retalhuleu.
Por causas no establecidas, el conductor perdió el control del volante, lo que generó que el vehículo de transporte de pasajeros se saliera de la carretera e impactara contra un poste que se encuentra en la orilla.
Los cuerpos de socorro trabajan en el lugar para atender a los afectados. Preliminarmente se indicó que los pasajeros únicamente presentaban heridas leves y crisis nerviosa, por lo que recibieron asistencia en el lugar y no fue necesario su traslado a un hospital.