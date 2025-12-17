 Restricción de circulación de transporte pesado en festividades
Nacionales

Oficializan restricción de circulación del transporte pesado durante festividades

Durante Navidad y Año Nuevo estará limitada la circulación de este tipo de transporte en todo el país.

Compartir:
Vehículos de transporte pesado en una carretera., ilustrativa de archivo: EU
Vehículos de transporte pesado en una carretera. / FOTO: ilustrativa de archivo: EU

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) publicó este miércoles 17 de diciembre en el diario oficial el Acuerdo Ministerial No. 2031-2025, por medio del cual se definen los lineamientos con respecto a la restricción de circulación del transporte pesado durante las fiestas navideñas y de fin de año.

El documento detalla que la Ley de Transportes establece que todos los servicios públicos de transporte de carga o pasajeros, establecidos o que se establezcan para funcionar en el territorio de la República deben llenar las condiciones de seguridad y beneficio público.

En ese sentido, se acordó restringir la circulación del transporte de carga pesada en todo el territorio nacional en las siguientes fechas y horarios:

  • Desde el miércoles 24 de diciembre de 2025 (a partir de las 12:00 horas), hasta el jueves 25 de diciembre de 2025 (a las 24:00 horas).
  • Desde el miércoles 31 de diciembre de 2025 (a partir de las 12:00 horas), hasta el jueves 1 de enero de 2026 (a las 24:00 horas).

"Se exceptúan de esta restricción los transportes de carga pesada que trasladan productos perecederos, alimentos, bebidas, combustibles, equipo audiovisual para eventos autorizados; así como las grúas por tratarse de un equipo de servicio", se aclara en la publicación.

Asimismo, se da a conocer que el transporte de carga pesada es el que tenga un peso bruto superior a 3.5 toneladas métricas, para definir a quiénes se aplica la referida restricción.

En Portada

Oficializan restricción de circulación del transporte pesado durante festividadest
Nacionales

Oficializan restricción de circulación del transporte pesado durante festividades

08:01 AM, Dic 17
La FIFA define los premios económicos del Mundial 2026t
Deportes

La FIFA define los premios económicos del Mundial 2026

07:40 AM, Dic 17
Disparo accidental en supermercado de San José Pinula deja un heridot
Nacionales

Disparo accidental en supermercado de San José Pinula deja un herido

07:30 AM, Dic 17
Filtran imágenes de Nick Reiner horas antes de ser capturadot
Farándula

Filtran imágenes de Nick Reiner horas antes de ser capturado

08:02 AM, Dic 17

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpFutbol GuatemaltecoEE.UU.#liganacionalredes socialesPNCReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos