 Hermanos se enfrentan a la PNC en Chiquimula
Nacionales

Hermanos se enfrentan a la PNC en Chiquimula

Los hermanos quedaron heridos de bala y bajo custodia de la Policía, una persona que se perseguía a los delincuentes murió.

El enfrentamiento ocurrió en la zona 1 de Chiquimula., Foto PNC
El enfrentamiento ocurrió en la zona 1 de Chiquimula. / FOTO: Foto PNC

La tarde de este miércoles 17 de diciembre se registró un enfrentamiento armado entre agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y dos hermanos acusados de asaltar un camión de un servicio de paquetería en la zona 1 de Chiquimula.

Entre la 11 y 12 avenida de la zona 1 de Chiquimula, agentes de la PNC capturaron a los hermanos Willian Geovany, de 34 años y Marlon Donaldo de 28, ambos de apellidos Ramírez Ramírez, presuntos responsable de asaltar un camión de paquetería en la 5ta. calle y 2da. avenida de dicha zona. 

Los hermanos trataron de escapar, y efectuaron disparos a los policías quienes respondieron al ataque armado, ambos delincuentes resultaron heridos de arma de fuego, por lo que fueron trasladados a un centro asistencial con custodia policial.

También resulto herido de bala un hombre de 33 años, piloto de transporte de encomiendas y Eduardo Andrés Paiz Ortega, de 29 años, quienes presuntamente pretendían darle alcance a los asaltantes pero fueron heridos de bala. La Policía reportó el fallecimiento de Paiz Ortega, debido a la gravedad de las heridas.

En el sitio del enfrentamiento se localizaron tres armas de fuego, y una motocicleta, las cuales fueron inspeccionadas por personal del Ministerio Público (MP).

La Policía estableció además que los individuos tienen órdenes de captura por los delitos de asesinato y estafa propia y son los presuntos responsables de la muerte de dos investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) hecho ocurrido el 5 de agosto de este año cuando realizaban diligencias de allanamiento en la aldea Pelillo Negro, Jocotán, Chiquimula.

Caen presuntos asaltantes armados con pistola de gas comprimido en zona 12

Los detenidos intentaban escapar a bordo de un taxi registrado en Mixco.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

