Hermanos se enfrentan a la PNC en Chiquimula

La tarde de este miércoles 17 de diciembre se registró un enfrentamiento armado entre agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y dos hermanos acusados de asaltar un camión de un servicio de paquetería en la zona 1 de Chiquimula.
Entre la 11 y 12 avenida de la zona 1 de Chiquimula, agentes de la PNC capturaron a los hermanos Willian Geovany, de 34 años y Marlon Donaldo de 28, ambos de apellidos Ramírez Ramírez, presuntos responsable de asaltar un camión de paquetería en la 5ta. calle y 2da. avenida de dicha zona.
Los hermanos trataron de escapar, y efectuaron disparos a los policías quienes respondieron al ataque armado, ambos delincuentes resultaron heridos de arma de fuego, por lo que fueron trasladados a un centro asistencial con custodia policial.
También resulto herido de bala un hombre de 33 años, piloto de transporte de encomiendas y Eduardo Andrés Paiz Ortega, de 29 años, quienes presuntamente pretendían darle alcance a los asaltantes pero fueron heridos de bala. La Policía reportó el fallecimiento de Paiz Ortega, debido a la gravedad de las heridas.
En el sitio del enfrentamiento se localizaron tres armas de fuego, y una motocicleta, las cuales fueron inspeccionadas por personal del Ministerio Público (MP).
La Policía estableció además que los individuos tienen órdenes de captura por los delitos de asesinato y estafa propia y son los presuntos responsables de la muerte de dos investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) hecho ocurrido el 5 de agosto de este año cuando realizaban diligencias de allanamiento en la aldea Pelillo Negro, Jocotán, Chiquimula.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*