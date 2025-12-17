 Navidad: así funcionará el sistema bancario
Nacionales

Navidad: así funcionará el sistema bancario

Durante el 24 y 25 de diciembre algunas agencias brindarán atención al público.

Superintendencia-de-Bancos.jpg,
FOTO:

La Superintendencia de Bancos (SIB) informó este miércoles 17 de diciembre, que la Junta Monetaria anuncio los horarios establecidos para las agencias bancarias para esta Navidad.

La Junta Monetaria autorizó que los bancos, sucursales y agencias bancarias, sociedades financieras, compañías de seguros, compañías almacenadoras, casas de cambio y microfinancieras, puedan cerrar el miércoles 24 de diciembre medio día por la tarde, asueto que corresponde a las Vísperas de Navidad; así como, el jueves 25 de diciembre de 2025, asueto por la celebración Navidad.

La Superintendencia indicó que queda a discreción de cada entidad prestar sus servicios por medio de agencia, ventanilla especial o similar.

El miércoles 24 de diciembre a partir del medio día por la tarde y el jueves 25 de diciembre, las oficinas de la Superintendencia de Bancos permanecerán cerradas.

El Organismo Ejecutivo confirmó el pasado 15 de diciembre, que los trabajadores del sector público tendrán un período de descanso largo para las fiestas navideñas de 2025, tomando en cuenta que se les otorgó permiso con goce laboral para ciertas fechas, lo que amplía el período del asueto.

Los detalles fueron planteados por medio del acuerdo gubernativo número 222-2025, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en el que se establece que el Decreto Número 1748 del congreso de la República, Ley de Servicio Civil, se establece que dentro de los días de asueto con goce de salario se encuentran las siguientes fechas:

  • 24 de diciembre (medio día).
  • 25 de diciembre.
  • 31 de diciembre (medio día).
  • 1 de enero.
