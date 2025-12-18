 Mujer es localizada sin vida en la zona 12
Nacionales

Joven salió a buscar trabajo y fue encontrada sin vida horas después

Según los cuerpos de socorro, la mujer de 24 años presentaba señales de violencia.

La muerte de la joven fue confirmada por los socorristas en la estación de la zona 12., Bomberos Municipales
La muerte de la joven fue confirmada por los socorristas en la estación de la zona 12. / FOTO: Bomberos Municipales

Una mujer fue localizada herida en la vía pública en un sector de la zona 12 de la Ciudad de Guatemala. Aunque fue trasladada por algunas personas a una estación de bomberos para que fuera atendida, en el lugar se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Se trata de Jessica Paola Cruz Archila, de 24 años de edad, quien según sus familiares, salió de su vivienda desde tempranas horas del miércoles con la intención de encontrar una oportunidad laboral, sin que se volviera a tener comunicación con ella durante el resto del día.

De acuerdo con información compartida por los Bomberos Municipales, quienes atendieron la emergencia, los parientes de la víctima relataron que fue hasta la madrugada de este jueves, 18 de diciembre, que tuvieron información con respecto a su paradero.

"Según su versión, recibieron una llamada desde el mismo número telefónico de la víctima, en la que se les indicaba que se encontraba seriamente herida en la calzada Justo Rufino Barrios y 5ª avenida de la zona 12 capitalina", explicó un portavoz del cuerpo de socorro.

Trasladada a estación de bomberos

El socorrista indicó que, aproximadamente a la 01:20 de la madrugada de este jueves, tocaron a la puerta de la estación de Bomberos Municipales ubicada en la avenida Petapa y 53 calle de la zona 12. Se trataba de personas que llevaban a la joven y solicitaban apoyo para que fuera atendida.

La víctima había sido trasladada hasta ese lugar a bordo de un vehículo de uso particular que era conducido por un hombre, del que se desconoce si tenía algún vínculo familiar o de otro tipo con ella.

El personal se puso a disposición para brindarle atención prehospitalaria a la afectada; sin embargo, al ser evaluada se confirmó que carecía de signos vitales y que presentaba señales de violencia. "Tenía serias lesiones contundentes en diferentes partes del cuerpo", explicó el vocero.

Agregó que, ante el fallecimiento, se dio aviso a la Policía Nacional Civil (PNC) para iniciar los procedimientos correspondientes y coordinar la intervención de las autoridades competentes, quienes serán las encargadas de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

