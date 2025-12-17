 Motoladrones arrastran a mujer, caen y reciben escobazos
Viral

VIDEO| Motoladrones asaltan a mujer, caen de la moto y vecinos los enfrentan a escobazos

Asalto a plena luz del día queda registrado y desata reacción vecinal.

Motoladrones captados en video. , Capturan de pantalla video de X.
Motoladrones captados en video. / FOTO: Capturan de pantalla video de X.

Un asalto registrado en video se volvió viral en redes sociales luego de mostrar cómo dos motoladrones terminaron siendo enfrentados por vecinos, tras fallar en su huida. El hecho ocurrió el pasado 12 de diciembre, a plena luz del día, en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina.

En la grabación se observa el momento en que una mujer se encontraba afuera de una vivienda cuando fue sorprendida por los delincuentes, quienes se desplazaban a bordo de una motocicleta. Según el video, uno de los sujetos, vestido con una playera roja, descendió del vehículo y le arrebató el bolso a la víctima.

La mujer opuso resistencia, por lo que el asaltante la jaló con fuerza, provocando que cayera al suelo y fuera arrastrada aproximadamente un metro, lo que le ocasionó diversas lesiones.

Cuando los delincuentes intentaban huir del lugar, la situación dio un giro inesperado. Ambos perdieron el control de la motocicleta y cayeron al pavimento, momento que fue aprovechado por varios vecinos del sector, quienes reaccionaron de inmediato ante el hartazgo por la inseguridad.

En las imágenes se observa cómo los residentes del barrio enfrentan a los asaltantes, incluso utilizando escobas para impedir que se levantaran y retomaran la fuga. Por algunos minutos, los vecinos lograron cerrarles el paso y evitar que recuperaran la motocicleta.

Ausencia de autoridades provoca huída de los motoladrones 

Sin embargo, ante la ausencia de las autoridades, los dos sujetos finalmente consiguieron escapar del lugar, lo que generó indignación entre los habitantes del sector y usuarios en redes sociales, quienes exigen justicia y mayor presencia policial para evitar que este tipo de hechos queden impunes.

También señalaron que los asaltos se han vuelto frecuentes en ese sector, por lo que exigieron acciones concretas para evitar que este tipo de ataques queden sin castigo, sobre todo cuando las víctimas resultan lesionadas.

Emisoras  Escúchanos