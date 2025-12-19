 CACIF rechaza aumento al salario mínimo 2026
Nacionales

Sector privado advierte que aumento al salario mínimo pone en riesgo el empleo formal

"Guatemala necesita una política salarial integral, alineada con la productividad y la competitividad, que reduzca la informalidad, amplíe le cobertura de seguridad social y brinde previsibilidad a la generación de empleo formal", expresó el CACIF.

Compartir:
Foto: EFE
empleo-trabajo-trabajadores-emisoras-unidas2 / FOTO:

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) emitió un pronunciamiento este viernes, 19 de diciembre, con respecto a la decisión del presidente Bernardo Arévalo de incrementar entre 4% y 7.5% el salario mínimo para 2026.

Por medio de un comunicado, expresó su rechazo ante la referida medida al considerar que carece de sustento técnico y desatiende los efectos negativos que genera sobre el empleo, la formalidad y la competitividad.

Aseguró que el sector privado organizado participó de forma responsable y propositiva en los espacios de diálogo sobre el salario mínimo, presentando propuestas diferenciadas por región, sustentadas en análisis técnicos y en la realidad productiva del país.

Pese a ello, consideró que se determinó un aumento sin base técnica suficiente y que pone en riesgo la generación de empleo formal y la estabilidad económica del país.

"En un contexto de inseguridad, deficiencias en infraestructura, demoras portuarias y exceso de trámites, este aumento, al no considerar este entorno adverso, agrava la pérdida de competitividad del país", agregó el Cacif.

Presidente Arévalo anuncia incremento al salario mínimo para 2026

“Como Presidente de la República he decidido un nuevo aumento al salario mínimo para el 2026”, manifestó el mandatario.

Decisión cierra oportunidades de empleo, asegura el sector empresarial

De acuerdo con el Cacif, la decisión tomada para 2025 rompió la tendencia de recuperación del empleo formal, evitando la creación de aproximadamente 40 mil puestos de trabajo. En tanto, consideró que el incremento para 2026 profundiza esta situación y cierra oportunidades de empleo, especialmente para jóvenes.

En su opinión, al decretar este incremento salarial sin contar con una base técnica suficiente, se debilita la generación de empleo formal y agrava el problema estructural de la informalidad en el país, que ya alcanza a más de 5 millones de guatemaltecos, es decir, cerca del 70% de la población económicamente activa.

"Además, miles de trabajadores podrían verse forzados a migrar del empleo formal al informal, afectando a sus familias al perder acceso a prestaciones y a la seguridad social", enfatizó.

Por ello, consideró que Guatemala necesita una política salarial integral, alineada con la productividad y la competitividad, que reduzca la informalidad, amplíe la cobertura de seguridad social y brinde previsibilidad a la generación de empleo formal.

En Portada

Recusación contra juez obliga a suspender audiencia de Luis Pachecot
Nacionales

Recusación contra juez obliga a suspender audiencia de Luis Pacheco

12:21 PM, Dic 19
Municipal revela los detalles de la gran final del Apertura 2025t
Deportes

Municipal revela los detalles de la gran final del Apertura 2025

01:21 PM, Dic 19
Sector privado advierte que aumento al salario mínimo pone en riesgo el empleo formalt
Nacionales

Sector privado advierte que aumento al salario mínimo pone en riesgo el empleo formal

01:24 PM, Dic 19
Giran nueva orden de captura contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universot
Farándula

Giran nueva orden de captura contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

12:06 PM, Dic 19

Temas

GuatemalaFútbolEstados Unidos#liganacionalMundial 2026Futbol GuatemaltecoDonald Trumpredes socialesEE.UU.Liga NacionalPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos