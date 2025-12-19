Consejo Nacional Empresarial se pronuncia sobre salario mínimo 2026

El Consejo Nacional Empresarial (CNE) se pronunció por aumento al salario mínimo decretado por el Gobierno de Bernardo Arévalo para 2026.
El CNE reconoció el ajuste anual al salario mínimo como una medida legítima para proteger el poder adquisitivo de la clase trabajadora y señaló que debe ir acompañado de acciones concretas para que el balance sea positivo y no afecte la capacidad de las empresas en la creación de empleos formales.
"Un aumento aislado no mejora integralmente la economía. Si no se eleva la productividad y no se facilita la formalización, el efecto puede ser mayor informalidad, presión desproporcionada sobre las pequeñas y medianas empresas (hecho que podría limitar su competencia ante grandes conglomerados) y menor contratación.", indicó a través de un comunicado.
Dicho Consejo exigió al Gobierno y al Congreso una agenda integral, seria y técnica para el empleo y la productividad que incluya: incentivos para la formalización de empresas y puestos de trabajo; financiamiento accesible e innovación financiera para PYMES; capacitación laboral; y metas de productividad, considerando la vocación y el potencial productivo de cada territorio. Y sobre todo, un plan económico de desarrollo integral para el país.
Empleo formal en riesgo
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) emitió un pronunciamiento con respecto a la decisión del presidente Bernardo Arévalo de incrementar entre 4% y 7.5% el salario mínimo para 2026.
El Cacif expresó su rechazo ante la referida medida al considerar que carece de sustento técnico y desatiende los efectos negativos que genera sobre el empleo, la formalidad y la competitividad.
Aseguró que el sector privado organizado participó de forma responsable y propositiva en los espacios de diálogo sobre el salario mínimo, presentando propuestas diferenciadas por región, sustentadas en análisis técnicos y en la realidad productiva del país.
Pese a ello, consideró que se determinó un aumento sin base técnica suficiente y que pone en riesgo la generación de empleo formal y la estabilidad económica del país.
Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7*