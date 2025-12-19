Suspensión de audiencia de Luis Pacheco por recusación

El Juzgado Quinto Penal suspendió la audiencia de revisión de medidas del expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco, quien se encuentra procesado dentro del caso que se sigue por las manifestaciones a favor de la democracia registradas en el 2023.
La diligencia estaba programada para horas de la mañana de este viernes 19 de diciembre; sin embargo, no pudo desarrollarse debido a una recusación que presentó la Fundación contra el Terrorismo, querellante en el caso, contra del juez Arnulfo Carrera, al considerar que tiene una amistad con los procesados en este caso.
La audiencia deberá ser reprogramada, pero no se tiene una fecha específica, ya que será hasta que la Sala de Apelaciones respectiva resuelva la acción planteada.