 Suspensión de audiencia de Luis Pacheco por recusación
Nacionales

Recusación contra juez obliga a suspender audiencia de Luis Pacheco

En la audiencia se haría una revisión de las medidas a las que está sujeto el expresidente de 48 Cantones de Totonicapán y actual viceministro de Energía.

Compartir:
Luis Pacheco y Héctor Chaclán son trasladados a la carceleta de la Torre de Tribunales., Foto Omar Solís
Luis Pacheco y Héctor Chaclán son trasladados a la carceleta de la Torre de Tribunales. / FOTO: Foto Omar Solís

El Juzgado Quinto Penal suspendió la audiencia de revisión de medidas del expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco, quien se encuentra procesado dentro del caso que se sigue por las manifestaciones a favor de la democracia registradas en el 2023.

La diligencia estaba programada para horas de la mañana de este viernes 19 de diciembre; sin embargo, no pudo desarrollarse debido a una recusación que presentó la Fundación contra el Terrorismo, querellante en el caso, contra del juez Arnulfo Carrera, al considerar que tiene una amistad con los procesados en este caso.

La audiencia deberá ser reprogramada, pero no se tiene una fecha específica, ya que será hasta que la Sala de Apelaciones respectiva resuelva la acción planteada.

En Portada

Sale a la luz video del momento en que motorista murió en la zona 10 capitalinat
Nacionales

Sale a la luz video del momento en que motorista murió en la zona 10 capitalina

08:58 AM, Dic 19
Rudy Muñoz quiere venganza ante Antigua G. F. C.t
Deportes

Rudy Muñoz quiere venganza ante Antigua G. F. C.

09:44 AM, Dic 19
Localizan tres cuerpos en el lago de Amatitlánt
Nacionales

Localizan tres cuerpos en el lago de Amatitlán

09:40 AM, Dic 19
Ricardo Arjona revela la verdad sobre la historia del taxista que fue inspiración para uno de sus éxitos t
Farándula

Ricardo Arjona revela la verdad sobre la historia del taxista que fue inspiración para uno de sus éxitos

11:17 AM, Dic 19

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosMundial 2026#liganacionalFutbol GuatemaltecoDonald TrumpEE.UU.redes socialesLiga NacionalPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos