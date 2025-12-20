 Advierten tránsito complicado por clima y compras navideñas
Nacionales

Advierten tránsito complicado por clima y compras navideñas

Los últimos convivios de la temporada también representarán un factor de riesgo y complicación vial, según las autoridades de tránsito.

Compartir:
Foto: Álex Meoño.
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: ArchivoEU.

Las autoridades de tránsito advirtieron que durante este fin de semana se experimentarán algunas complicaciones viales en la Ciudad de Guatemala y en municipios aledaños por el incremento de compras navideñas en centros comerciales. Además, consideraron que el factor clima será un aspecto a tomar en cuenta, porque las posible lluvias o lloviznas pueden hacer que el flujo de vehículos se torne lento en las vías principales.

La vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, Dalia Santos, compartió que las compras de último momento generarán complicaciones viales, especialmente en el bulevar El Frutal, donde hay fuerte presencia de tiendas. Asimismo, la comunicadora advirtió que hay más presencia de motoristas en las calles, porque se incrementa el número de repartos a domicilio.

Santos identificó que la semana que esta por iniciar es una antesala a la Navidad, por lo que hizo un llamado a la prudencia. La portavoz aseguró que los agentes de su entidad están listos para implementar las acciones que están dentro del plan operativo de ordenamiento vial en esta temporada.

En cuanto a los accidentes de tránsito, Santos consideró que las estadísticas podrían incrementarse esta semana por el desarrollo de convivios en los que se incrementa la ingesta de bebidas alcohólicas.

En otras noticias ► Camión queda volcado por accidente en la "curva del Chilero"

Camión queda volcado por accidente en la “curva del Chilero”

El vehículo del transporte pesado obstruye el paso en la ruta a El Salvador, kilómetro 33, tras el incidente vial.

Llamado a la prudencia y la paciencia

Santos pidió a los conductores tener paciencia en los próximos días para evitar complicaciones y percances viales. La experta señaló que los convivios pueden ser un factor de riesgo, pero el clima también puede afectar el tránsito vial.

Agregó que hay pronóstico de lluvias para las próximas horas y que se han estado experimentando precipitaciones en su municipio, por lo que recalcó la necesidad de tener mucha paciencia y precaución en el sector.

Con información del periodista Lester Ramírez, de Emisoras Unidas FM.

En Portada

Frustran atentados en Escuintla con captura de siete hombrest
Nacionales

Frustran atentados en Escuintla con captura de siete hombres

09:30 AM, Dic 20
Estados Unidos intercepta otro buque cerca de Venezuela, según mediost
Internacionales

Estados Unidos intercepta otro buque cerca de Venezuela, según medios

12:26 PM, Dic 20
Nathaniel Mendez-Laing confirma que su cirugía fue un éxitot
Deportes

Nathaniel Mendez-Laing confirma que su cirugía fue un éxito

08:49 AM, Dic 20
Vehículos del transporte pesado complican varias rutast
Nacionales

Vehículos del transporte pesado complican varias rutas

11:10 AM, Dic 20

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoMundial 2026Liga NacionalDonald Trumpredes socialesEE.UU.Real Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos