Advierten tránsito complicado por clima y compras navideñas

Las autoridades de tránsito advirtieron que durante este fin de semana se experimentarán algunas complicaciones viales en la Ciudad de Guatemala y en municipios aledaños por el incremento de compras navideñas en centros comerciales. Además, consideraron que el factor clima será un aspecto a tomar en cuenta, porque las posible lluvias o lloviznas pueden hacer que el flujo de vehículos se torne lento en las vías principales.
La vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, Dalia Santos, compartió que las compras de último momento generarán complicaciones viales, especialmente en el bulevar El Frutal, donde hay fuerte presencia de tiendas. Asimismo, la comunicadora advirtió que hay más presencia de motoristas en las calles, porque se incrementa el número de repartos a domicilio.
Santos identificó que la semana que esta por iniciar es una antesala a la Navidad, por lo que hizo un llamado a la prudencia. La portavoz aseguró que los agentes de su entidad están listos para implementar las acciones que están dentro del plan operativo de ordenamiento vial en esta temporada.
En cuanto a los accidentes de tránsito, Santos consideró que las estadísticas podrían incrementarse esta semana por el desarrollo de convivios en los que se incrementa la ingesta de bebidas alcohólicas.
En otras noticias ► Camión queda volcado por accidente en la "curva del Chilero"
Llamado a la prudencia y la paciencia
Santos pidió a los conductores tener paciencia en los próximos días para evitar complicaciones y percances viales. La experta señaló que los convivios pueden ser un factor de riesgo, pero el clima también puede afectar el tránsito vial.
Agregó que hay pronóstico de lluvias para las próximas horas y que se han estado experimentando precipitaciones en su municipio, por lo que recalcó la necesidad de tener mucha paciencia y precaución en el sector.
Con información del periodista Lester Ramírez, de Emisoras Unidas FM.