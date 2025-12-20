 Camión queda volcado por accidente en la "curva del Chilero"
Nacionales

Camión queda volcado por accidente en la "curva del Chilero"

El vehículo del transporte pesado obstruye el paso en la ruta a El Salvador, kilómetro 33, tras el incidente vial.

Compartir:
La unidad de transporte quedó volcada sobre la cinta asfáltica de la ruta a El Salvador., Bomberos Voluntarios.
La unidad de transporte quedó volcada sobre la cinta asfáltica de la ruta a El Salvador. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Bomberos Voluntarios acudieron al kilómetro 33 de la ruta a El Salvador, en el sector conocido como la "Curva del Chilero", para atender un accidente de tránsito protagonizado por un camión del transporte pesado. Los paramédicos informaron que al llegar al lugar encontraron al transporte volcado y al piloto afectado por crisis nerviosa.

Los rescatistas añadieron que en el lugar solo hubo daños materiales y que fue necesario estabilizar al conductor de la unidad, de 29 años, por una crisis emocional tras el accidente vial. En tanto, autoridades viales gestionaron el apoyo de grúas para retirar el obstáculo que representó el camión identificado con las placas C-564BNW.

Camión queda volcado por accidente en la curva del Chilero | Bomberos Voluntarios

Camión queda volcado por accidente en la "curva del Chilero" / Bomberos Voluntarios

Camión queda volcado por accidente en la curva del Chilero | Bomberos Voluntarios

Camión queda volcado por accidente en la "curva del Chilero" / Bomberos Voluntarios

Camión queda volcado por accidente en la curva del Chilero | Bomberos Voluntarios

Camión queda volcado por accidente en la "curva del Chilero" / Bomberos Voluntarios

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) informó que para agilizar el tránsito en el referido tramo fue necesario habilitar un carril reversible. En imágenes, esta dependencia mostró como el transporte quedó bloqueando totalmente el paso en la pista que va hacia el departamento de Santa Rosa.

En tanto, la parte afectada por el accidente espera la llegada de las grúas que realizarán las maniobras para retirar el transporte pesado de la cinta asfáltica. Por el momento se investigan las causas del accidente de tránsito, pero curiosos no descartaron que el accidente haya sido por un exceso de velocidad en el referido tramo.

Las autoridades pidieron precaución al conducir por la carretera a El Salvador y solicitaron a los conductores reducir la velocidad al llegar al referido tramo. En el área se experimenta tránsito lento, en ambos sentidos, derivado de la instalación del reversible.

En tanto, la parte afectada por el accidente espera la llegada de las grúas que realizarán las maniobras para retirar el transporte pesado de la cinta asfáltica.

En otras noticias: Taxi se empotra en vivienda tras maniobra para evitar atropellar a varias personas en zona 3

Taxi se empotra en vivienda tras maniobra para evitar atropellar a varias personas en zona 3

El taxi quedó empotrado en una vivienda cerca de una venta de comida.

La "vuelta del Chilero" en la historia

El paso por este tramo vehicular es famoso en el país por su alta peligrosidad y por su historial de heridos y fallecidos; el accidente de tránsito más reciente en ese lugar, kilómetro 33 de la ruta a El Salvador, ocurrió el 23 de febrero de 2025 con saldo del piloto fallecido.

Ese accidente fue protagonizado por un camión que iba cargado con productos del consumo básico y también generó congestionamiento en el sector.

La ruta también es popular porque varios autobuses se han accidentado en el área, dejando a varias familias de luto.

Como medida de prevención, en otras administraciones las autoridades han instalado puestos de control de velocidad en ese tramo, para evitar accidentes. Las medidas han incluido la instalación de conos, luces y separadores viales, para que los choferes se vean obligados a reducir la marcha.

En Portada

Mapping Fantástico ilumina la Catedral Metropolitanat
Nacionales

Mapping Fantástico ilumina la Catedral Metropolitana

08:01 PM, Dic 19
Liga Nacional: Selección de Guatemala, el tema de discordia en Asambleat
Deportes

Liga Nacional: Selección de Guatemala, el tema de discordia en Asamblea

06:05 PM, Dic 19
MCC selecciona a Guatemala para desarrollar programas umbralt
Nacionales

MCC selecciona a Guatemala para desarrollar programas umbral

07:35 PM, Dic 19
Salud confirma primer caso de la variante K del virus de influenza A H3N2t
Nacionales

Salud confirma primer caso de la variante K del virus de influenza A H3N2

05:44 PM, Dic 19

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosMundial 2026Futbol GuatemaltecoLiga Nacionalredes socialesDonald TrumpEE.UU.Real Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos