Camión queda volcado por accidente en la "curva del Chilero"

Bomberos Voluntarios acudieron al kilómetro 33 de la ruta a El Salvador, en el sector conocido como la "Curva del Chilero", para atender un accidente de tránsito protagonizado por un camión del transporte pesado. Los paramédicos informaron que al llegar al lugar encontraron al transporte volcado y al piloto afectado por crisis nerviosa.
Los rescatistas añadieron que en el lugar solo hubo daños materiales y que fue necesario estabilizar al conductor de la unidad, de 29 años, por una crisis emocional tras el accidente vial. En tanto, autoridades viales gestionaron el apoyo de grúas para retirar el obstáculo que representó el camión identificado con las placas C-564BNW.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) informó que para agilizar el tránsito en el referido tramo fue necesario habilitar un carril reversible. En imágenes, esta dependencia mostró como el transporte quedó bloqueando totalmente el paso en la pista que va hacia el departamento de Santa Rosa.
En tanto, la parte afectada por el accidente espera la llegada de las grúas que realizarán las maniobras para retirar el transporte pesado de la cinta asfáltica. Por el momento se investigan las causas del accidente de tránsito, pero curiosos no descartaron que el accidente haya sido por un exceso de velocidad en el referido tramo.
Las autoridades pidieron precaución al conducir por la carretera a El Salvador y solicitaron a los conductores reducir la velocidad al llegar al referido tramo. En el área se experimenta tránsito lento, en ambos sentidos, derivado de la instalación del reversible.
La "vuelta del Chilero" en la historia
El paso por este tramo vehicular es famoso en el país por su alta peligrosidad y por su historial de heridos y fallecidos; el accidente de tránsito más reciente en ese lugar, kilómetro 33 de la ruta a El Salvador, ocurrió el 23 de febrero de 2025 con saldo del piloto fallecido.
Ese accidente fue protagonizado por un camión que iba cargado con productos del consumo básico y también generó congestionamiento en el sector.
La ruta también es popular porque varios autobuses se han accidentado en el área, dejando a varias familias de luto.
Como medida de prevención, en otras administraciones las autoridades han instalado puestos de control de velocidad en ese tramo, para evitar accidentes. Las medidas han incluido la instalación de conos, luces y separadores viales, para que los choferes se vean obligados a reducir la marcha.