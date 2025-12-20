Informe desmiente ataque contra civiles y PNC en Nahualá

El Ministerio de Gobernación (MINGOB) emitió un comunicado en el que desmintió que el Ejército de Guatemala haya ejecutado una agresión armada en contra de civiles y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el límite de los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, durante la reactivación del conflicto del pasado sábado 13 de diciembre. En el documento la PNC niega que haya existido un tiroteo desde un helicóptero, durante los sobrevuelos que se hicieron en el área afectada.
La misiva enfatizó que "el Estado de Guatemala no ha realizado ninguna acción para agredir a civiles o fuerzas de seguridad". Según las autoridades, los agentes de la PNC fueron obligados a redactar un informe circunstanciado acorde su conveniencia, "bajo amenazas de muerte, extrema violencia e intimidaciones de grupos ilegales armados y de alta peligrosidad".
No fue hasta que estuvieron satisfechos con lo redactado, que dejaron en libertad a los policías secuestrados, pasada la medianoche", precisó el MINGOB.
La cartera del Interior consignó que "las fuerzas policiales también indicaron que estos grupos ilegales armados exigieron una copia de este informe de los hechos". Por esa razón, "tras la liberación de los policías, la PNC presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP)".
Las autoridades agregaron que este documento, que es verificable y libre de cualquier coacción, "confirmó que un grupo armado retuvo, amenazó y violentó a los agentes policiales por más de 12 horas".
Agentes puestos de rodillas por los grupos armados
La denuncia agrega que los policías fueron trasladados "en contra de su voluntad, desde la Estación 72-4 de la PNC, hasta el salón comunal del cantón Paztij, Nahualá". En ese lugar, los uniformados "fueron obligados a arrodillarse, mientras eran apuntados con armas de fuego y amenazados para que solicitaran el retiro del destacamento militar".
El comunicado también señala que "las fuerzas policiales fueron obligadas a movilizarse para buscar a heridos en el enfrentamiento y actuar como escudos humanos mientras estos grupos criminales se enfrentaban a las fuerzas armadas".
Asimismo, el informe describe "el ataque hacia un helicóptero que sobrevolaba el lugar y como estas personas encapuchadas, fuertemente armadas exigieron que la aeronave se retirará de inmediato, porque si no lo hacía los agentes de la PNC serían eliminados físicamente".
El departamento de Comunicación Social del MINGOB agregó que "el 14 de diciembre pasado, la evidencia de estos hechos fue presentada por el presidente Bernardo Arévalo, junto al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el ministro de la Defensa en funciones, general José Martínez Millan, durante una conferencia de prensa realizada en el Palacio Nacional de la Cultura".
Hechos denunciados ante el MP
El director general de la PNC, David Custodio Boteo, publicó un video en el cual subrayó que el oficial a cargo presentó la denuncia ante el MP y la ratificó un día después, indicó el comunicado.
El objetivo del actuar institucional siempre ha sido garantizar la seguridad de la población y de los propios policías involucrados en esta situación. Lamentamos que las publicaciones realizadas sobre estos hechos no hayan sido corroboradas con las autoridades correspondientes", aseguró Boteo.
En el comunicado, el Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Gobernación, reiteró que enfrentará con firmeza, bajo el marco de las leyes vigentes y el pleno respeto de los derechos humanos, a quienes atenten contra la seguridad y la vida de la población guatemalteca".
La actual administración del Ejecutivo advirtió "que no permitirá que la desinformación sea utilizada por grupos criminales para generar miedo, confusión o desacreditar las acciones del Estado para mantener la gobernabilidad y la seguridad del país".
El comunicado en referencia fue publicado en el portal de prensa del Ministerio de Gobernación.
Tras los incidentes reportados en el área, la Municipalidad de Nahualá, departamento de Sololá, denunció la muerte de 13 civiles, cuyos nombres reveló en conferencia de prensa.