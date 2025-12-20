 Mixco celebrará su desfile navideño en calles y avenidas
Nacionales

Mixco celebrará su desfile navideño en calles y avenidas

El recorrido empezará en el sector de El Calvario y finalizará en el parque central, frente a la Municipalidad de Mixco.

Compartir:
El desfile finalizará frente a la pista de hielo, para que los participantes puedan disfrutar de ella., Municipalidad de Mixco
El desfile finalizará frente a la pista de hielo, para que los participantes puedan disfrutar de ella. / FOTO: Municipalidad de Mixco

Autoridades locales invitaron a los guatemaltecos para presenciar el desfile navideño de Mixco, durante este sábado (20/12/2025) en las calles y avenidas del municipio. El vocero de la referida municipalidad, Mynor Espinoza, informó que el recorrido se iniciará a las 19:00 horas en el sector de El Calvario.

El comunicador agregó que la actividad finalizará en el parque central, frente a la comuna de la localidad. Asimismo, recalcó que el mismo se desarrollará con el apoyo de varias empresas patrocinadoras que comercializan sus productos en ese casco urbano.

Espinoza aseguró que se empezarán a implementar los desfiles navideños en la localidad, por iniciativa del alcalde Neto Bran, quien recordó sus participaciones en el coro de la iglesia católica. Además, el portavoz señaló que, como parte de las actividades de temporada, el jefe edil también ha promovido la entrega de juguetes a niños de escasos recursos.

El comunicador resaltó que el recorrido tendrá música navideña y finalizará frente al festival navideño del parque central, por lo que los participantes podrán disfrutar de la pista de hielo instalada en el área. Enfatizó que la pista de hielo permanece abierta todos los días hasta las 22:00 horas, por lo que instó a los lugareños para que acudan a disfrutarla.

En otras noticias: PNC captura a salvadoreño requerido por la justicia de su país

PNC captura a salvadoreño requerido por la justicia de su país

Las autoridades señalaron que el apresado es un supuesto pandillero del barrio 18, con siete ordenes de detención en El Salvador.

Desfile y festival navideño ilusionan a los vecinos

Espinoza explicó que, para disfrutar de la pista de hielo, las personas deben hacer fila para ingresar de manera ordenada. Resaltó que la espera vale la pena, porque pueden ingresar 35 personas en cada turno.

Además, resaltó que cada turno para patinar es de 30 minutos y que el festival navideño de Mixco también está auspiciado por comercios y marcas de prestigio que promueven sus actividades en el área.

Las autoridades no descartaron operativos en las calles aledañas al recorrido, para administrar el transito vehicular.

En Portada

Frustran atentados en Escuintla con captura de siete hombrest
Nacionales

Frustran atentados en Escuintla con captura de siete hombres

09:30 AM, Dic 20
Estados Unidos intercepta otro buque cerca de Venezuela, según mediost
Internacionales

Estados Unidos intercepta otro buque cerca de Venezuela, según medios

12:26 PM, Dic 20
Nathaniel Mendez-Laing confirma que su cirugía fue un éxitot
Deportes

Nathaniel Mendez-Laing confirma que su cirugía fue un éxito

08:49 AM, Dic 20
Vehículos del transporte pesado complican varias rutast
Nacionales

Vehículos del transporte pesado complican varias rutas

11:10 AM, Dic 20

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoMundial 2026Liga NacionalDonald Trumpredes socialesEE.UU.Real Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos