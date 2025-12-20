Mixco celebrará su desfile navideño en calles y avenidas

Autoridades locales invitaron a los guatemaltecos para presenciar el desfile navideño de Mixco, durante este sábado (20/12/2025) en las calles y avenidas del municipio. El vocero de la referida municipalidad, Mynor Espinoza, informó que el recorrido se iniciará a las 19:00 horas en el sector de El Calvario.
El comunicador agregó que la actividad finalizará en el parque central, frente a la comuna de la localidad. Asimismo, recalcó que el mismo se desarrollará con el apoyo de varias empresas patrocinadoras que comercializan sus productos en ese casco urbano.
Espinoza aseguró que se empezarán a implementar los desfiles navideños en la localidad, por iniciativa del alcalde Neto Bran, quien recordó sus participaciones en el coro de la iglesia católica. Además, el portavoz señaló que, como parte de las actividades de temporada, el jefe edil también ha promovido la entrega de juguetes a niños de escasos recursos.
El comunicador resaltó que el recorrido tendrá música navideña y finalizará frente al festival navideño del parque central, por lo que los participantes podrán disfrutar de la pista de hielo instalada en el área. Enfatizó que la pista de hielo permanece abierta todos los días hasta las 22:00 horas, por lo que instó a los lugareños para que acudan a disfrutarla.
En otras noticias: PNC captura a salvadoreño requerido por la justicia de su país
Desfile y festival navideño ilusionan a los vecinos
Espinoza explicó que, para disfrutar de la pista de hielo, las personas deben hacer fila para ingresar de manera ordenada. Resaltó que la espera vale la pena, porque pueden ingresar 35 personas en cada turno.
Además, resaltó que cada turno para patinar es de 30 minutos y que el festival navideño de Mixco también está auspiciado por comercios y marcas de prestigio que promueven sus actividades en el área.
Las autoridades no descartaron operativos en las calles aledañas al recorrido, para administrar el transito vehicular.