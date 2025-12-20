Vehículos del transporte pesado complican varias rutas

La Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala (PMT) reportó que al menos cinco arterias de la capital se vieron afectadas este sábado (20/12/2025) por vehículos del transporte pesado que presentaron fallas de funcionamiento. En sus canales oficiales, la entidad precisó que la primera carretera afectada fue la ruta al Atlántico, donde un cabezal cargado con troncos de madera quedó varado en el kilómetro 6.
Los uniformados acudieron al sector para dar apoyo al conductor afectado y agilizar el paso de los vehículos. Posteriormente, un camión de volteo reportó fallas mecánicas en calzada La Paz y diagonal 29, de la zona 17.
Un tercer vehículo de transporte pesado se descompuso en el kilómetro 12 de la carretera CA-9 (ruta al Atlántico), en el área de la zona 18. Agentes de la PMT dieron apoyo en el sector para agilizar el paso y solicitaron el traslado de la unidad a un lugar donde no se obstruyera el paso.
"Trabajamos para mejorar la movilidad de la zona", afirmaron las autoridades del tránsito al referirse a los tres escenarios reportados en la Ciudad de Guatemala.
También consulte ► Consejo Nacional Empresarial se pronuncia sobre salario mínimo 2026
Más complicaciones por el transporte pesado
La PMT de Villa Nueva también reportó que un camión obstruyó el paso vehicular en la 38 calle de la calzada Raúl Aguilar Batres, por desperfectos de funcionalidad. Las autoridades agregaron que apoyaron al conductor afectado, porque la unidad del transporte pesado quedó en dirección hacia el referido municipio.
Finalmente, la PMT de Guatemala confirmó que un cabezal presentó fallas mecánicas y quedó varado en el viaducto de la 16 avenida, zona 6 capitalina, calzada José Milla y Vidaurre, obstruyendo el paso del Puente Belice hacia la Calle Martí.
La "Policía MT brinda apoyo en el sector. Trabajamos para mejorar la movilidad de la zona", recalcaron.