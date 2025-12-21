Aumenta número de cádaveres hallados en zona 25

Durante la mañana de este domingo 21 de diciembre, Bomberos Voluntarios con el apoyo de la Unidad Canina de la Brigada de Rescate, localizaron cuatro cuerpos envueltos en sábanas en el kilómetro 14.5 carretera que conduce hacia Santa Lucía Los Ocotes, zona 25 de la Ciudad de Guatemala; sin embargo, continuaron la búsqueda e hicieron un nuevo hallazgo.
El rastreo de la Unidad Canina permitió la localización de dos cuerpos más, por lo que ahora suman seis los cuerpos hallados este domingo, y 12 desde el pasado jueves.
Edgar Sáenz de Bomberos Voluntarios, manifestó que conforme se van encontrando cuerpos, el tiempo va a ser un poco más complicado. "La unidad canina es una parte vital para nosotros dentro de la institución. y hoy por hoy está demostrando la capacidad de nuestros binomios que vienen a trabajar aquí al lugar", indicó.
Sáenz también pidió paciencia a los vecinos debido a que los trabajos obligan al cierre del tráfico y el paso se encuentra detenido en el sector.
Con este hallazgo, suman 12 los cuerpos localizados en los últimos días, el pasado sábado se encontraran tres cuerpos y una osamenta, y el pasado fueron dos los cuerpos hallados.
Otros hallazgos
El pasado sábado 20 de diciembre, en el kilómetro 14 de la carretera que conduce hacia Santa Lucía Los Ocotes, se localizaron tres cuerpos envueltos en sábanas.
Los Bomberos Voluntarios también localizaron una osamenta humana mientras realizaban la extracción de los 3 cuerpos envueltos en sabanas, por lo que en total fueron cuatro.
El jueves pasado, la Asociación de Bomberos Municipales de Canalitos (ASEMBOC) localizó a dos personas fallecidas, una sobre la cinta asfáltica y otra en el fondo del mismo barranco.
Los cuerpos localizados en el área se encontraban avanzado estado de putrefacción, por lo que no fue posible identificar a las víctimas, y permanecen en la sede del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).