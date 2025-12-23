 Capturan a extraditable buscado en EE. UU. por ocho delitos
Nacionales

Capturan a extraditable buscado en EE. UU. por al menos 8 delitos

La PNC destacó que entre los delitos que se persiguen al extraditable está el de violación agravada e intento de violación contra una menor.

Alias "Mingo" fue trasladado a la capital por la vía aérea, ente el riesgo de violencia, por que funge como líder comunitario., PNC de Guatemala.
Alias "Mingo" fue trasladado a la capital por la vía aérea, ente el riesgo de violencia, por que funge como líder comunitario. / FOTO: PNC de Guatemala.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que durante la madrugada de este martes (23/12/2025) ejecutó la captura de un hombre extraditable, que es buscado por las autoridades de Estados Unidos (EE. UU.), por la comisión de al menos 8 delitos. Entre los ilícitos por los que se le acusa al detenido están los de violación agravada e intento de violación contra una menor.

El Centro Antipandillas Transnacional dio a conocer que, como resultado de diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias, se ejecutó la captura del extraditable en un inmueble ubicado en el Caserío Chihuezá, Aldea Guatzilep, del municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz.

Las autoridades consignaron que el extraditable es Domingo Sun un Rodríguez, también conocido como "Mingo". La PNC informó que la diligencia se llevó a cabo en cumplimiento a una orden por el Juez del Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el ambiente de Guatemala.

Según las investigaciones, el extraditable, de 46 años de edad, es señalado por varios delitos, cometidos en el estado de Tennesse, EE. UU.

Entre los delitos por los que se persigue al acusado están:

  • Violación agravada de una menor, en violación del Código Anotado de Tennessee.
  • Agresión sexual agravad, infringiendo la sección 39-13-504 del Código Anotado de Tennessee.
  • Intento de violación de una menor, infringiendo los artículos 39-13-522 y 39-12-101 del Código Anotado de Tennessee.
  • Violación de una menor, infringiendo el artículo 39-13-522 del Código Anotado de Tennessee.

Decomisos en la captura del extraditable

La PNC reportó el decomiso de dos celulares de color gris que serán de uso importante en el proceso contra el sindicado. Además, precisaron que un fuerte contingente desarrolló la diligencia para hacer la captura.

Las fuerzas de seguridad añadieron que el sindicado es un líder comunitario y que intentarían rescatarlo tras la detención. Tras ser apresado, "Mingo" fue llevado al estadio Municipal campo II, del municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz para ser evacuado vía aérea a la capital.

