Pelea entre pilotos en la terminal de buses de Escuintla

Un video que circula en redes sociales ha generado diversas reacciones al mostrar una brutal pelea entre dos pilotos en la terminal de buses de Escuintla, ubicada a un costado de la carretera. El hecho, registrado a plena luz del día, provocó lentitud en la circulación vehicular en el área, no por un incidente de tránsito, sino por la violencia que se desarrollaba a la vista de conductores y peatones.
Según se observa en las imágenes, un automovilista que pasaba por el lugar decidió grabar con su teléfono celular al notar la escena. En el clip se aprecia a dos pilotos enfrentándose a golpes en medio de la terminal. Otros conductores de buses observaban a distancia, mientras el conflicto escalaba rápidamente.
En un momento particularmente alarmante, ambos hombres recogen piedras de considerable tamaño y se las lanzan mutuamente, poniendo en riesgo no solo su integridad, sino también la de las personas y vehículos que transitaban por el sector. La agresión se desarrolla en un espacio donde diariamente circulan decenas de usuarios del transporte público.
El video no permite conocer cómo terminó el enfrentamiento, ya que la persona que grababa continuó su marcha y dejó de registrar los hechos. Hasta el momento, no se ha informado si las autoridades acudieron al lugar ni si hubo personas heridas.
Otros pilotos de buses protagonizan pelea
Este caso se suma a otro episodio de violencia vial que también se ha viralizado en días recientes. En un segundo video, difundido ampliamente en redes sociales, se observa a dos pilotos de autobuses peleando a golpes a la orilla de una carretera. Ambos hombres, sin camisa, intercambian puñetazos ante la mirada de varias personas que tampoco intervienen.
En ese incidente, segundos después llegan tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes logran separar a los involucrados. De acuerdo con información preliminar, los conductores pertenecerían a un bus de la colonia Linda Vista y a otro de la ruta Quetzal. Aunque los agentes les habrían advertido que serían consignados, tras la intervención policial ambos regresaron a sus unidades.
Ante estos hechos, la Defensoría de los Usuarios del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) reiteró la necesidad de imponer sanciones severas a los transportistas que incurran en actos de violencia. Además, instó a las municipalidades y al Departamento de Tránsito a fortalecer la supervisión y el control sobre las rutas, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios.