 Pelea entre pilotos en la terminal de buses de Escuintla
Nacionales

Video capta violenta pelea entre pilotos en la terminal de buses de Escuintla

Brutal enfrentamiento entre pilotos en plena terminal de buses queda captado en video.

Compartir:
Pelea entre pilotos en terminal de Escuintla., Capturan de pantalla video de X.
Pelea entre pilotos en terminal de Escuintla. / FOTO: Capturan de pantalla video de X.

Un video que circula en redes sociales ha generado diversas reacciones al mostrar una brutal pelea entre dos pilotos en la terminal de buses de Escuintla, ubicada a un costado de la carretera. El hecho, registrado a plena luz del día, provocó lentitud en la circulación vehicular en el área, no por un incidente de tránsito, sino por la violencia que se desarrollaba a la vista de conductores y peatones.

Según se observa en las imágenes, un automovilista que pasaba por el lugar decidió grabar con su teléfono celular al notar la escena. En el clip se aprecia a dos pilotos enfrentándose a golpes en medio de la terminal. Otros conductores de buses observaban a distancia, mientras el conflicto escalaba rápidamente.

En un momento particularmente alarmante, ambos hombres recogen piedras de considerable tamaño y se las lanzan mutuamente, poniendo en riesgo no solo su integridad, sino también la de las personas y vehículos que transitaban por el sector. La agresión se desarrolla en un espacio donde diariamente circulan decenas de usuarios del transporte público.

El video no permite conocer cómo terminó el enfrentamiento, ya que la persona que grababa continuó su marcha y dejó de registrar los hechos. Hasta el momento, no se ha informado si las autoridades acudieron al lugar ni si hubo personas heridas.

Otros pilotos de buses protagonizan pelea

Este caso se suma a otro episodio de violencia vial que también se ha viralizado en días recientes. En un segundo video, difundido ampliamente en redes sociales, se observa a dos pilotos de autobuses peleando a golpes a la orilla de una carretera. Ambos hombres, sin camisa, intercambian puñetazos ante la mirada de varias personas que tampoco intervienen.

En ese incidente, segundos después llegan tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes logran separar a los involucrados. De acuerdo con información preliminar, los conductores pertenecerían a un bus de la colonia Linda Vista y a otro de la ruta Quetzal. Aunque los agentes les habrían advertido que serían consignados, tras la intervención policial ambos regresaron a sus unidades.

Video muestra pelea entre pasajeros dentro de un bus del Transurbano en zona 1

Videos revelan agresiones dentro de buses y peleas entre pilotos en plena vía pública.

Ante estos hechos, la Defensoría de los Usuarios del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) reiteró la necesidad de imponer sanciones severas a los transportistas que incurran en actos de violencia. Además, instó a las municipalidades y al Departamento de Tránsito a fortalecer la supervisión y el control sobre las rutas, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios.

En Portada

José Rubén Zamora vivirá su tercera Navidad en prisiónt
Nacionales

José Rubén Zamora vivirá su tercera Navidad en prisión

08:37 PM, Dic 22
Mario Escobar el árbitro de la final Municipal-Antigua t
Deportes

Mario Escobar el árbitro de la final Municipal-Antigua

06:20 PM, Dic 22
Posponen entrega del paso a desnivel de la calzada Rooseveltt
Nacionales

Posponen entrega del paso a desnivel de la calzada Roosevelt

09:40 PM, Dic 22
¡Así cierra este 2025! Películas que se estrenan en el cine el 25 de diciembret
Farándula

¡Así cierra este 2025! Películas que se estrenan en el cine el 25 de diciembre

12:40 PM, Dic 22

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosLiga NacionalMundial 2026redes socialesDonald TrumpEE.UU.Noticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos