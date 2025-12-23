Presidente y primera dama comparten mensaje de Navidad

El Presidente, Bernardo Arévalo y la Primera Dama, Lucrecia Peinado, enviaron un mensaje a los guatemaltecos a pocas horas de dar inició con la Víspera de Navidad.
"En esta época me dirijo a ustedes desde el seno de nuestra familia invitándoles a que abracemos con fuerza a quienes están a nuestro lado, que cada momento se convierta en un espacio de reencuentro, de gratitud y cariño sincero que escuchemos con aprecio las historias de los mayores, que miremos con esperanza los sueños de los más pequeños y consideremos con atención las opiniones de los jóvenes", manifestó Arévalo.
El mandatario también invitó a aprovechar cada oportunidad, para mirar más allá de lo cotidiano, "Que usemos cada momento como una invitación a detenernos y reconocer la fortaleza que reside dentro de nosotros mismos como personas, como comunidad y como país", indicó.
Por su parte la Primera Dama expresó deseos de paz, salud y bienestar, "Anhelando que la empatía y cariño ilumine sus vidas y que la sabiduría nos guíe en el compromiso de hacer de Guatemala un lugar de oportunidades y prosperidad para esta y futuras generaciones", manifestó.
"Desde el corazón de nuestra familia Les deseamos a todos ustedes y a los suyos unas felices fiestas", concluyó el Presidente, Arévalo.