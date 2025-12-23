 Presidente y primera dama comparten mensaje de Navidad
Nacionales

Presidente y primera dama comparten mensaje de Navidad

El presidente invitó a escuchar con aprecio las historias de los mayores y mirar con esperanza los sueños de los más pequeños.

Compartir:
El presidente Bernardo Arévalo y la primera dama, Lucrecia Peinado, emiten un mensaje en el marco de las fiestas de fin de año., Captura de pantalla
El presidente Bernardo Arévalo y la primera dama, Lucrecia Peinado, emiten un mensaje en el marco de las fiestas de fin de año. / FOTO: Captura de pantalla

El Presidente, Bernardo Arévalo y la Primera Dama, Lucrecia Peinado, enviaron un mensaje a los guatemaltecos a pocas horas de dar inició con la Víspera de Navidad.

"En esta época me dirijo a ustedes desde el seno de nuestra familia invitándoles a que abracemos con fuerza a quienes están a nuestro lado, que cada momento se convierta en un espacio de reencuentro, de gratitud y cariño sincero que escuchemos con aprecio las historias de los mayores, que miremos con esperanza los sueños de los más pequeños y consideremos con atención las opiniones de los jóvenes", manifestó Arévalo. 

El mandatario también invitó a aprovechar cada oportunidad, para mirar más allá de lo cotidiano, "Que usemos cada momento como una invitación a detenernos y reconocer la fortaleza que reside dentro de nosotros mismos como personas, como comunidad y como país", indicó. 

Por su parte la Primera Dama expresó deseos de paz, salud y bienestar, "Anhelando que la empatía y cariño ilumine sus vidas y que la sabiduría nos guíe en el compromiso de hacer de Guatemala un lugar de oportunidades y prosperidad para esta y futuras generaciones", manifestó. 

"Desde el corazón de nuestra familia Les deseamos a todos ustedes y a los suyos unas felices fiestas", concluyó el Presidente, Arévalo. 

Santiago Palomo entrega credenciales como embajador de Guatemala ante la Santa Sede

La Santa Sede oficializó la entrega de credenciales del nuevo embajador de Guatemala, Santiago Palmo.

En Portada

Fotos: Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidadt
Nacionales

Fotos: Guatemaltecos abarrotan comercios y mercados por Navidad

05:43 PM, Dic 23
Antigua renueva contrato a Mauricio Tapia previo a la final de vueltat
Deportes

Antigua renueva contrato a Mauricio Tapia previo a la final de vuelta

04:56 PM, Dic 23
Caso Melissa Palacios ejemplifica el desgastante proceso judicial en Guatemalat
Nacionales

Caso Melissa Palacios ejemplifica el desgastante proceso judicial en Guatemala

03:22 PM, Dic 23
¡Irreconocible! El hombre más tatuado muestra su impactante cambio tras eliminar sus tatuajes en 2025t
Farándula

¡Irreconocible! El hombre "más tatuado" muestra su impactante cambio tras eliminar sus tatuajes en 2025

02:16 PM, Dic 23

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosLiga NacionalMundial 2026redes socialesDonald TrumpEE.UU.Noticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos