 Bebé muere tras accidente vial en la zona 2 de Salcajá
Nacionales

Bebé muere tras accidente vial en la zona 2 de Salcajá

Después de que un vehículo atropellara a dos personas y chocara dos carros estacionados, rescatistas encontraron a un bebé fallecido.

El carro del accidente quedó totalmente destruido., Bomberos Municipales Departamentales.
El carro del accidente quedó totalmente destruido. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

El Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales reportó la muerte de un bebé, en medio de un accidente ocurrido en la zona 2 del municipio de Salcajá, departamento de Quetzaltenango.

Asimismo, lamentaron que el recién nacido que falleció haya tenido la edad de cinco meses. Fueron rescatistas de la estación de Salcajá quienes llegaron al lugar del incidente, a bordo de la ambulancia AD-182.

En el lugar el carro que protagonizó la tragedia quedó totalmente destruido y otras dos personas quedaron seriamente heridas, por lo que fueron estabilizadas.

Tras recibir los primeros auxilios, dos personas heridas fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Regional de Occidente, en estado delicado.

Luto por deceso del bebé

En las imágenes compartidas por los bomberos se pudo apreciar que el carro que protagonizó el accidente quedó volcado. El carro se identifica con las placas particulares 890KGC.

Entre los destrozos quedó el bebé sin vida, ante el lamento de su madre, quien tuvo que ser asistida por sus familiares.

Los automotores que recibieron el impacto son un carro particular y un camión. Las autoridades investigan posibles fallas mecánicas en el accidente y un posible exceso de velocidad.

Habían salido de compras

La madre del bebé narró que caminaba por el lugar con su hijo en un carruaje, para hacer compras de Navidad. En ese momento el carro la impactó tras haber perdido el control.

Entre los hierros retorcidos del carro quedaron los restos del carruaje, totalmente destruido. En la estructura del transporte del bebé se pudo apreciar que quedó tirada una colcha con detalles infantiles.

Al lugar acudieron las autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil para acordonar el área e iniciar investigaciones en contra del conductor responsable por la tragedia.

El percance ocurrió en el ingreso al citado municipio.

Mensaje de la PMT de Salcajá

La Policía Municipal de Tránsito de Salcajá (PMT) hizo un llamado a los vecinos y conductores para tener precaución ante el accidente de tránsito en la entrada a Salcajá. La entidad envió personal para dar apoyo en el área, regulando la circulación vehicular.

"Si viene del sector de Cuatro Caminos, se recomienda utilizar la circunvalación, ya que se está habilitando un segundo carril reversible para la entrada a Salcajá", advirtieron las autoridades viales.

