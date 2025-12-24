 De discusión familiar a tragedia en San Pedro Pinula, Jalapa
De discusión familiar a tragedia en San Pedro Pinula, Jalapa

Al menos dos familiares fallecieron al agredirse mutuamente, tras una acalorada discusión bajo efectos de bebidas embriagantes.

El padre fue detenido en un caserío de Jalapa, tras una tragedia familiar., PNC de Guatemala.
El padre fue detenido en un caserío de Jalapa, tras una tragedia familiar. / FOTO: PNC de Guatemala.

Autoridades reportaron la captura de un hombre de 56 años luego de que aparentemente asesinara a su propio hijo, porque el mismo había decapitado a su hermano de 17 años por una discusión familiar, en San Pedro Pinula, Jalapa. Según la Policía Nacional Civil (PNC) los afectados tuvieron una discusión bajo efectos de bebidas embriagantes.

Las autoridades informaron que las acciones de detención fueron efectuadas por policías de la comisaría 22. Entre los detenidos identificaron a Joselino Gómez Mateo, de 56 años.

Además, la PNC indicó que el lugar exacto del hecho fue el caserío San Miguel, de la aldea El Zunzo, municipio de San Pedro Pínula, departamento de Jalapa. Las autoridades explicaron que la detención de Gómez fue "por su presunta responsabilidad en la muerte a balazos de su hijo Miguel Gómez Arias, de 31 años, quien falleció en el lugar".

La PNC informó que la detención se realizó en seguimiento a una denuncia de testigos, quienes habrían presenciado el hecho armado, en referido lugar. "El incidente ocurrió cuando la persona fallecida momentos antes había decapitado con machete a su propio hermano de 17 años", lamentaron los curiosos.

Relato de los curiosos en San Pedro Pinula

Según la versión de los vecinos, el padre de ambos jóvenes fallecidos escuchó los gritos en el patio de su casa y salió a verificar lo sucedido. Al percatándose que su hijo menor estaba fallecido, decidió accionar disparando contra el agresor, que resultó ser su hijo mayor.

De esa manera, el hombre de 31 años sufrió varias heridas de bala, por lo que murió inmediatamente.

En el lugar de los hechos, la PNC incautó una pistola con registro esmerilado, calibre .380, con un cargador y cinco municiones. Resaltaron que el detenido carecía de la documentación legal.

Además, los agentes incautaron un machete y otros indicios que fueron embalados por la fiscalía.

"De acuerdo a las investigaciones, el hecho violento se dio tras una discusión entre hermanos, que se encontraban bajo efectos de licor", finalizó PNC.

