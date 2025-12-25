 Insivumeh pronostica lluvias en algunas partes del país
Insivumeh pronostica lluvias en algunas partes del país

El Insivumeh indicó que continuará la influencia del sistema de alta presión, favoreciendo el ingreso de humedad del Mar Caribe.

Las autoridades pidieron abrigarse adecuadamente para evitar complicaciones de salud por el frío. , Foto Archivo
Las autoridades pidieron abrigarse adecuadamente para evitar complicaciones de salud por el frío. / FOTO: Foto Archivo

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronosticó para este jueves 25 de diciembre, lluvias en algunas áreas del país, durante horas de la tarde. 

El Insivumeh indicó que continuará la influencia del sistema de alta presión, favoreciendo el ingreso de humedad del Mar Caribe y la predominancia de viento norte.

"Durante la tarde y noche asociado al ingreso de humedad procedente del Mar Caribe se prevén lloviznas o lluvias principalmente por la tarde y noche en Petén, Izabal, Franja Transversal del Norte y al norte del Altiplano Central.", indicó el Insivumeh. 

También se pronostican posibles lloviznas al final de la tarde o noche en Occidente, y Altiplano Central.

El Insivumeh indica que continúa el ambiente frío en horas de la noche y madrugada.

José María Rodríguez, pronosticador del Insivumeh, indicó que para esta semana habrá una influencia de un sistema de alta presión, este sistema generará principalmente un descenso en las temperaturas diurnas y en la noche y madrugada el descenso en la temperatura será aún mayor. 

Rodríguez, agregó que el día más frío será entre lunes, y viernes, es cuando se registrará la influencia de alta presión. "El viento más acelerado, con sensación térmica (de frío) mayor, podría ser entre miércoles (24 de diciembre) y jueves (25 de diciembre)", indicó a Emisoras Unidas.

Para las regiones del Pacífico, se espera un ambiente cálido con poca nubosidad, incremento de nubes en horas de la tarde y noche, y posibilidad de lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica, especialmente a partir del jueves. Las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 33 y 35 grados.

En la Región Norte, Alta Verapaz, Caribe y Franja Transversal del Norte, se pronostica nubosidad parcial, presencia de niebla en horas nocturnas y matutinas, así como lluvias y lloviznas con actividad eléctrica durante la tarde y noche. Las temperaturas variarán entre los 23 y 32 grados según la región.

11:48 AM, Dic 25
Insivumeh pronostica lluvias en algunas partes del país

11:48 AM, Dic 25
