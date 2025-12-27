 MP investiga el accidente del autobús de rutas Sinaloa
Nacionales

MP investiga el accidente del autobús de rutas Sinaloa

El ente investigador aseguró que el destino de la camioneta era San Cristóbal Totonicapán.

-
Más de 20 heridos dejó el accidente de tránsito en la ruta Interamericana. / FOTO: Alberto Chaclán.

El Ministerio Público (MP) informó que inició investigaciones por el accidente del autobús de las rutas Sinaloa que el pasado viernes dejó a por lo menos 15 personas fallecidas y más de 20 heridos. El ente investigador precisó que hace las averiguaciones para esclarecer el hecho con el fin de dar justicia y reparación digna a los familiares de las víctimas.

En un comunicado emitido por medios oficiales, la entidad aseguró que trabaja, por medio de la Fiscalía del Distrito de Totonicapán. Precisó que desde ayer realizó el procesamiento de la escena resultante del accidente del autobús extraurbano en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana.

La fiscalía logró establecer que, como resultado de dicho hecho de tránsito, 15 personas murieron, incluyendo a una menor de edad, 11 hombres y tres mujeres", oficializó el MP.

Piloto del autobús bajo custodia policial

La fiscalía agregó que la Policía Nacional Civil (PNC) tiene bajo custodia al piloto de la unidad de transporte, quien resultó herido.

El Ministerio Público lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y se solidariza con los familiares de las víctimas", comunicaron.

En otras noticias de accidentes: Tráileres se accidentan en las carreteras: Hay un fallecido

Tráileres se accidentan en las carreteras: Hay un fallecido

En total, cinco tráileres se accidentaron en las carreteras del país; tres en ruta Interamericana y dos en la ruta al Atlántico, con saldo de un chofer fallecido.

Bus retirado del barranco

Las acciones para retirar el autobús que se accidentó finalizaron durante la madrugada de este sábado (27/12/2025), varias grúas trabajaron en el lugar de la tragedia para extraer la unidad de transporte que fue llevada a otro destino con autorización de las autoridades.

Para las acciones de remoción se tuvieron que realizar maniobras que cerraron el paso de manera temporal en la carretera Interamericana. Previo a esas acciones, peritos del MP acudieron a documentar el área de la tragedia para avalar el levantamiento de los difuntos y el retiro del vehículo.

Arévalo declara tres días de duelo por accidente de autobús
Arévalo declara tres días de duelo por accidente de autobús

11:58 AM, Dic 27
Apertura 2025: Convocados para la final Municipal-Antigua
Apertura 2025: Convocados para la final Municipal-Antigua

10:29 AM, Dic 27
Marvin Cabrera se despide de Selección Nacional de Guatemala
Marvin Cabrera se despide de Selección Nacional de Guatemala

12:47 PM, Dic 27
Grupo Rana y FM de Zacapa juntos para celebrar el fin de año en Guatemala
Grupo Rana y FM de Zacapa juntos para celebrar el fin de año en Guatemala

12:26 PM, Dic 27

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoNoticias de GuatemalaPNCDonald Trumpredes socialesMundial 2026
