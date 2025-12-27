MP investiga el accidente del autobús de rutas Sinaloa

El Ministerio Público (MP) informó que inició investigaciones por el accidente del autobús de las rutas Sinaloa que el pasado viernes dejó a por lo menos 15 personas fallecidas y más de 20 heridos. El ente investigador precisó que hace las averiguaciones para esclarecer el hecho con el fin de dar justicia y reparación digna a los familiares de las víctimas.
En un comunicado emitido por medios oficiales, la entidad aseguró que trabaja, por medio de la Fiscalía del Distrito de Totonicapán. Precisó que desde ayer realizó el procesamiento de la escena resultante del accidente del autobús extraurbano en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana.
La fiscalía logró establecer que, como resultado de dicho hecho de tránsito, 15 personas murieron, incluyendo a una menor de edad, 11 hombres y tres mujeres", oficializó el MP.
Piloto del autobús bajo custodia policial
La fiscalía agregó que la Policía Nacional Civil (PNC) tiene bajo custodia al piloto de la unidad de transporte, quien resultó herido.
El Ministerio Público lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y se solidariza con los familiares de las víctimas", comunicaron.
Bus retirado del barranco
Las acciones para retirar el autobús que se accidentó finalizaron durante la madrugada de este sábado (27/12/2025), varias grúas trabajaron en el lugar de la tragedia para extraer la unidad de transporte que fue llevada a otro destino con autorización de las autoridades.
Para las acciones de remoción se tuvieron que realizar maniobras que cerraron el paso de manera temporal en la carretera Interamericana. Previo a esas acciones, peritos del MP acudieron a documentar el área de la tragedia para avalar el levantamiento de los difuntos y el retiro del vehículo.