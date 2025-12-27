Porciones pequeñas, clave para la diabetes en las fiestas

Erick Estrada, el médico oficial de Emisoras Unidas, dio una serie de recomendaciones durante el programa Médico en Su Casa para mantener el control de la diabetes y la presión durante las celebraciones de fin de año. El experto aseguró que los pacientes con problemas del azúcar e hipertensión deben cuidar su alimentación, para no tener complicaciones.
El galeno subrayó que, al ver abundancia de alimentos, las personas con estas enfermedades crónicas deben servirse porciones pequeñas, porque esa es la clave para mantenerse con buen estado de salud. En cuanto a los alimentos para los diabéticos, el profesional de la salud recomendó evitar la ingesta de embutidos como tocino, jamones, salchichas y chirizos, entre otros.
Además, Estrada hizo un énfasis en tener cuidado con el consumo de güicoy sazón y remolacha, porque pueden elevar los niveles del azúcar en el cuerpo. El experto en salud agregó que también se debe mantener actividad física moderada y una hidratación adecuada con agua pura o sueros especiales para evitar aumentos de glucosa.
El médico pidió "no olvidar las caminatas y mantenerse activos". En ese sentido, Estrada recomendó hacer por lo menos una caminata de una hora diaria, para que la frecuencia cardiaca se mantenga elevada; pidió no mantenerse sentado viendo televisión durante todo el día.
Recomendaciones prácticas en diabetes e hipertensión
El experto aseguró que para los diabéticos es importante hacer ejercicio en bicicleta u otros aparatos, siempre con moderación o teniendo un entrenamiento previo, para no sufrir dolores musculares o en las articulaciones.
Para viajar, el galeno recordó que los pacientes deben llevar sus aparatos de medición adecuados y sus medicamentos para evitar descontroles. En el caso de los hipertensos, Estrada recomendó mantener a la mano el aparato para medir la presión.
Los diabéticos deben portar su glucómetro con tiras reactivas útiles, lancetas y baterías en buen estado. "Verifique que tiene baterías en buen estado", reiteró la referirse a los dos aparatos descritos.
Consejos para el frío
Estrada hizo un llamado para "abrigarnos adecuadamente". Para ello pidió tomar en cuenta el uso de abrigos como suéteres, chumpas, chalecos, guantes, bufanda y gorras. Esos cuidados deben ser vitales para evitar refriados o gripes. El galeno añadió que se deben cuidar los resfriados, para que no lleguen a complicarse con bronquitis o neumonía.
Recordó a las abuelitas que siempre pedían ponerse camiseta debajo de la playera o camisa, por las bajas temperaturas.
El médico resaltó la importancia de ventilar las habitaciones, asegurando que esto "es muy importante para que se esté intercambiando el aire en estos ambientes". Hizo énfasis en que esa ventilación es vital para que las personas de una vivienda "no se transmitan cualquier tipo de infección, virus o bacteria".
Con los artefactos para combatir el frío, el experto pidió tener cuidado con el humo que puedan emitir, porque eso puede causar daños irreversibles en los pulmones.
En la alimentación "se deben consumir alimentos con vitaminas C y D; consumir zinc es sumamente importante", resaltó.
Cuidados para el asma
Para los asmáticos, Estrada pidió que mantengan siempre sus medicamentos y sus PUF a la mano. Les pidió mantenerse hidratarse adecuadamente con agua o sueros, en algunas ocasiones; en el tema de estas últimas bebidas, pidió adquirir sueros especiales si son diabéticos.
Agregó que es importante que las personas siempre se vacunen contra la influenza, el neumococo y otras enfermedades para evitar complicaciones.