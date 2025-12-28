 PMT registra colisiones en zonas 1 y 9 de la capital
Nacionales

PMT registra colisiones en zonas 1 y 9 de la capital

Esta tarde se registran dos colisiones en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala, informa la PMT.

En la zona 1 se reportó una colisión entre dos vehículos., Foto PMT
En la zona 1 se reportó una colisión entre dos vehículos. / FOTO: Foto PMT

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, reportó dos fuertes accidentes de tránsito en la zona 1 y zona 9 de la Ciudad de Guatemala, la tarde de este domingo 28 de diciembre.

De acuerdo con el intendente de la PMT, Amílcar Montejo, en la 13 calle, entre 2 y 3 avenida de la zona 9 se registró una colisión y se reporta destrucción a mobiliario urbano. 

Bomberos trabajan en el lugar auxiliando a los ocupantes del vehículo, además recomendó precaución a los automovilistas que circulan en el sector debido a las acciones de limpieza. 

En la 13 calle y 8va. avenida de la zona 1 capitalina, se registra una colisión entre vehículo y una camioneta, Bomberos Voluntarios trabajan en el área. 

Durante la mañana el conductor de una motocicleta atropelló a un trabajador de Limpia y Verde de la Municipalidad de Guatemala y le provocó graves lesiones la mañana.

Motorista atropella a trabajador 

Paramédicos de Bomberos Municipales acudieron en respuesta a múltiples llamadas de auxilio, y le brindaron atención prehospitalaria a un hombre de 48 años, quien sufrió fractura expuesta en la pierna izquierda al ser atropellado por una motocicleta, en la calzada Aguilar Batres y 10ma. calle zona 12.

Bomberos realizaron el traslado del colaborador a la emergencia del Seguro Social de Accidente, 7-19, detallaron los bomberos. 

Motorista atropella a trabajador de Limpia y Verde

El trabajador municipal sufrió una grave lesión tras ser atropellado en la calzada Aguilar Batres.

