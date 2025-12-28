PMT registra colisiones en zonas 1 y 9 de la capital

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, reportó dos fuertes accidentes de tránsito en la zona 1 y zona 9 de la Ciudad de Guatemala, la tarde de este domingo 28 de diciembre.
De acuerdo con el intendente de la PMT, Amílcar Montejo, en la 13 calle, entre 2 y 3 avenida de la zona 9 se registró una colisión y se reporta destrucción a mobiliario urbano.
Bomberos trabajan en el lugar auxiliando a los ocupantes del vehículo, además recomendó precaución a los automovilistas que circulan en el sector debido a las acciones de limpieza.
En la 13 calle y 8va. avenida de la zona 1 capitalina, se registra una colisión entre vehículo y una camioneta, Bomberos Voluntarios trabajan en el área.
Durante la mañana el conductor de una motocicleta atropelló a un trabajador de Limpia y Verde de la Municipalidad de Guatemala y le provocó graves lesiones la mañana.
Motorista atropella a trabajador
Paramédicos de Bomberos Municipales acudieron en respuesta a múltiples llamadas de auxilio, y le brindaron atención prehospitalaria a un hombre de 48 años, quien sufrió fractura expuesta en la pierna izquierda al ser atropellado por una motocicleta, en la calzada Aguilar Batres y 10ma. calle zona 12.
Bomberos realizaron el traslado del colaborador a la emergencia del Seguro Social de Accidente, 7-19, detallaron los bomberos.