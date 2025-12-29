Identifican a una de las 12 víctimas halladas en zona 25

Este lunes 29 de enero el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) identificó a la tercer víctima de los 12 cuerpos hallados en el kilómetro 14 de la ruta a Santa Lucía Los Ocotes, de la zona 25.
El tercer cuerpo de los 12 localizados en la zona 25, fue identificado como Álvaro Ricardo Coronado, de 26 años, la causa de muerte fue asfixia por estrangulación.
El 23 de diciembre fue identificado José Fernando Pérez Taleón, de 25 años, de acuerdo con el informe pericial, la causa de muerte fue trauma craneoencefálico. Familiares publicaron por diversos medios que era buscado desde el 8 de diciembre, cuando fue visto con vida por última vez en la zona 18.
Entre el jueves 18 y domingo 21 de diciembre, Bomberos Voluntarios con el apoyo de la Unidad Canina de la Brigada de Rescate, localizaron 12 cuerpos envueltos en sábanas en el kilómetro 14.5 carretera que conduce hacia Santa Lucía Los Ocotes, zona 25 de la Ciudad de Guatemala;
El domingo 21 de diciembre, Edgar Sáenz de Bomberos Voluntarios, manifestó que conforme se van encontrando cuerpos, el tiempo va a ser un poco más complicado. "La unidad canina es una parte vital para nosotros dentro de la institución. y hoy por hoy está demostrando la capacidad de nuestros binomios que vienen a trabajar aquí al lugar", indicó.
Los cuerpos localizados en el área se encontraban avanzado estado de putrefacción, por lo que no fue posible identificar a las víctimas en el momento, y permanecen en la sede del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en el proceso de identificación.
Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas, 89.7*