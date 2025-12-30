 Claves para una alimentación saludable en fin de año y prevenir enfermedades crónicas
Claves para una alimentación saludable en fin de año y prevenir enfermedades crónicas

Salud ofrece recomendaciones para disfrutar de un menú balanceado en fiestas, previniendo enfermedades y promoviendo hábitos saludables durante las celebraciones de fin de año.

Elaboración del ponche, Foto MSPAS
Elaboración del ponche / FOTO: Foto MSPAS

Durante las celebraciones de fin de año, es frecuente las reuniones con familiares y amigos, que suelen girar en torno a platillos típicos de la temporada, así como excesos, por lo que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala (MSPAS), a través del Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional, recomendó priorizar opciones saludables para disfrutar sin consecuencias para la salud

Salud destacó que una alimentación balanceada durante las fiestas ayuda a prevenir enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, desnutrición y osteoporosis. La nutricionista Nidia Ixcolín, del programa, resaltó la importancia de consumir alimentos variados que proporcionen la energía y los nutrientes necesarios para el bienestar general.

Para organizar comidas, es clave planificar con anticipación y buscar recetas completas que integren los tres principales grupos de alimentos: carbohidratos simples y complejos, grasas saludables y proteínas. La especialista aconsejó que dentro de los carbohidratos simples se consideren frutas, vegetales y verduras de temporada.

En cuanto a los carbohidratos complejos, se recomiendan tubérculos como papa, remolacha, zanahoria, yuca y rábanos, además de cereales como arroz, trigo, avena y maíz, y leguminosas como frijol, garbanzo, lenteja y ejote. Estos ingredientes se combinan para lograr platillos ricos en fibra y energía.

Alimentos saludables

El MSPAS resaltó el valor de las grasas saludables provenientes de aguacate, aceitunas, aceite de oliva, semillas, algas y pescado como el salmón, o productos como la mantequilla de maní. Estos alimentos aportan nutrientes esenciales para mantener una dieta equilibrada.

Para asegurar una ingesta adecuada de proteínas, la nutricionista recomendó incluir en los menús alimentos como atún y sardina en lata, pollo, lomo de cerdo, salchichón, chorizo, lentejas, bacalao, salmón, huevos, leche y jamón. Estos productos permiten crear platos variados y satisfactorios.

Ejemplo de una comida equilibrada sugerida por especialistas del programa es una ensalada fresca con manzana y vinagreta, pollo horneado y puré de papa, donde se mantienen presentes los tres grupos alimenticios básicos.

Consejos

La nutricionista y el MSPAS sugirieron aplicar los siguientes consejos para cuidar la salud en las reuniones de fin de año:

  1. Sirva un platillo equilibrado: la mitad del plato con carbohidratos simples, una cuarta parte con proteínas y el resto con carbohidratos complejos.
  2. Modere o evite el consumo de azúcar, sal y condimentos artificiales; prefiera especias naturales como canela, pimienta, clavo, comino, ajo y cebolla.
  3. Planifique actividades de convivencia que no se relacionen solo con la comida.
  4. Controle el consumo de bebidas alcohólicas para evitar excesos y sus consecuencias.
Con información del MSPAS*

