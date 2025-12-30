Despiden a trabajador penitenciario fallecido en accidente

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) expresó su profundo pesar por el fallecimiento del alcaide del Centro de Detención Preventiva para Hombres de Cantel, Ángel Elizandro Iboy Xitumul, quien perdió la vida en un accidente de tránsito que se registró en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana la noche del pasado viernes 26 de diciembre.
La entidad informó que el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el viceministro de Seguridad, Roberto Solórzano, así como el director general de la DGSP, Jorge López Dellachiessa, se solidarizaron con la familia del colaborador.
Detallaron que, con presencia del Grupo Élite, los funcionarios participaron en las honras fúnebres realizadas en memoria del servidor público, acompañando a sus familiares, amigos y compañeros de labores en este difícil momento.
"El agente contaba con 13 años de servicio en el Sistema Penitenciario, durante los cuales demostró compromiso, vocación y cumplimiento de la función penitenciaria", destacó la entidad.
En ese contexto, la Dirección reiteró sus condolencias y solidaridad a la familia de Iboy, a la vez que expresó mensajes honrando su memoria y reconociendo su entrega al servicio del Estado.
Trágico accidente cobra vidas de guatemaltecos
El pasado viernes, un bus de los transportes Sinaloa se precipitó a una hondonada de aproximadamente 75 metros de profundidad. Las causas del accidente no han sido establecidas.
Las autoridades confirmaron la muerte de 16 personas, una de ellas murió en el hospital. Mientras tanto, otras 19 resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales debido a que presentaban lesiones en distintas partes del cuerpo.
Siete pacientes continúan ingresados en el hospital de Totonicapán, donde están siendo atendidos tras haber sufrido traumatismos craneales y fracturas en diferentes partes del cuerpo. Aunque se encuentran estables, se desconoce la fecha en que podrían ser dados de alta.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7