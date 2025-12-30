Accidente ruta Interamericana: Siete siguen hospitalizados

El Hospital de Totonicapán reportó este martes, 30 de diciembre, que todavía siguen internadas siete personas que resultaron heridas en el marco del accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana.
Por causas no establecidas, un bus de los transportes Sinaloa se precipitó a una hondonada de aproximadamente 75 metros de profundidad. El percance se registró en horas de la noche del pasado viernes.
Las autoridades confirmaron la muerte de 16 personas, mientras que al menos otras 19 resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales debido a que presentaban lesiones en distintas partes del cuerpo.
En el caso específico del hospital de Totonicapán, los médicos indicaron que los pacientes que ingresaron sufrieron traumatismos craneales y fracturas, por lo que se les brindó el tratamiento correspondiente.
Los profesionales de la salud detallaron que ayer fue dado de alta un paciente afectado en esta tragedia, mientras que otros siete siguen internados y, aunque su estado es estable, no se sabe cuándo podrían concluir su período de hospitalización.
Mientras los afectados continúan esperando que su estado de salud mejore y las familias enlutadas despiden a sus integrantes, el piloto de la unidad accidentada permanece tras las rejas y bajo investigación.
El conductor, identificado como Francisco Javier López Marroquín, fue ligado a proceso penal y enviado prisión preventiva por resolución de un Juzgado de Quetzaltenango, que consideró que existen indicios de su implicación en los delitos de homicidio culposo y lesiones graves.
Bus tenía cobertura de seguro vigente
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) emitió un comunicado en seguimiento a las acciones realizadas por la Dirección General de Transportes (DGT), tras el accidente de un bus extraurbano ocurrido en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana. Confirmó que la unidad contaba con permiso temporal y seguro obligatorio vigente.
La cartera informó que la aseguradora La Ceiba, responsable del seguro del bus con placas C-365BRY, coordina la provisión de apoyo a las personas afectadas. Un abogado de la compañía se trasladaría a Totonicapán con el fin de brindar el apoyo correspondiente.
Mientras que la DGT, con el apoyo del Departamento de Trânsito de la Policía Nacional Civil y de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL), enfocan sus acciones en la prevención de accidentes, mediante la ejecución de operativos en las principales rutas del país.