 Mueren dos motoristas en accidentes de tránsito
Nacionales

Dos motoristas mueren en accidentes de tránsito

Además, varias personas resultaron heridas en el marco de percances viales ocurridos en las últimas horas.

Lugar donde falleció un motorista en la zona 11 capitalina., Bomberos Municipales
Lugar donde falleció un motorista en la zona 11 capitalina. / FOTO: Bomberos Municipales

Dos personas murieron y varias más resultaron heridas en el marco de accidentes de tránsito ocurridos durante horas de la madrugada de este martes, 30 de diciembre, en diferentes sectores del departamento de Guatemala.

Los Bomberos Municipales informaron que, poco después de la medianoche, recibieron reportes con respecto a un fuerte percance vial que había ocurrido en la 9ª avenida y 14 calle de la zona 11, Ciudad de Guatemala.

Los técnicos en urgencias médicas acudieron al lugar y constataron que, sobre la cinta asfáltica a un costado de un poste del alumbrado público, permanecía un hombre con múltiples lesiones y en estado inconsciente. Se trataba del conductor de una motocicleta, quien por causas no establecidas había colisionado en el sector.

Al ser evaluado por los paramédicos, se confirmó que esta persona carecía de signos vitales, por lo que los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes para los trámites respectivos.

El fallecido no pudo ser identificado, solo se determinó que tenía aproximadamente 54 años de edad.

Mientras tanto, en la entrada a San José Pinula, Guatemala, por el área del Pajón, el conductor de otra motocicleta también se vio afectado tras un incidente vial.

"Fue evaluado por nuestro personal, confirmando que ya no cuenta con signos vitales debido a las lesiones que presentaba", explicó un portavoz del referido cuerpo de socorro.

A ambos lugares acudieron agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público para darles el seguimiento correspondiente a los casos.

Menor herido tras colisión en zona 2

Los Bomberos Municipales dieron a conocer que aproximadamente a las 05:00 de la madrugada de este martes ocurrió un accidente en la calle Martí y 13 avenida de la zona 2, Ciudad de Guatemala.

Dos vehículos fueron colisionados, por lo que varias personas resultaron heridas. La mayoría de ellas fueron atendidas en el lugar por los socorristas; sin embargo, un menor de edad tuvo que ser trasladado a la pediatría del Hospital General San Juan de Dios debido a su estado de salud.

