Explotan bombas pirotécnicas en Antigua Guatemala

Debido a la mala manipulación de bombas pirotécnicas en una actividad religiosa varias bombas stallaron la tarde de este domingo 28 de diciembre frente a la Plazuela de San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala, Sacatéquez, informaron los Bomberos Municipales Departamentales.
La explosión causó daños en vehículos estacionados y lesiones menores en varias personas, detallaron los socorristas.
Elementos de la estación de Bomberos Municipales Departamentales de Jocotenango a bordo de las unidades le brindaron atención en el lugar a los afectados por la emergencia.
La tarde de este domingo 28 de diciembre, Bomberos Municipales rescataron a dos mascotas durante un incendio registrado en un inmueble dela 1ra. avenida, Manzana A, Valle del Norte, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
Bomberos acudieron a un llamado de emergencia, tras reportarse un incendio estructural, al llegar comenzaron a realizar acciones para controlar el incendio que se originó en la cocina de una residencia.
Los Bomberos también rescataron del humo a dos mascotas y las entregaron a sus propietarios.
Con información de Samanta Guerrero, Emisoras Unidas, 89.7*