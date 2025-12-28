 Explotan bombas pirotécnicas en Antigua Guatemala
Explotan bombas pirotécnicas en Antigua Guatemala

La explosión causó lesiones menores en varias personas y daños a algunos vehículos.

Varias unidades de emergencia acudieron al lugar. , Foto Bomberos Municipales Departamentales
Varias unidades de emergencia acudieron al lugar. / FOTO: Foto Bomberos Municipales Departamentales

Debido a la mala manipulación de bombas pirotécnicas en una actividad religiosa varias bombas stallaron la tarde de este domingo 28 de diciembre frente a la Plazuela de San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala, Sacatéquez, informaron los Bomberos Municipales Departamentales

La explosión causó daños en vehículos estacionados y lesiones menores en varias personas, detallaron los socorristas.

Elementos de la estación de Bomberos Municipales Departamentales de Jocotenango a bordo de las unidades le brindaron atención en el lugar a los afectados por la emergencia.

La tarde de este domingo 28 de diciembre, Bomberos Municipales rescataron a dos mascotas durante un incendio registrado en un inmueble dela 1ra. avenida, Manzana A, Valle del Norte, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.

Bomberos acudieron a un llamado de emergencia, tras reportarse un incendio estructural, al llegar comenzaron a realizar acciones para controlar el incendio que se originó en la cocina de una residencia.

Los Bomberos también rescataron del humo a dos mascotas y las entregaron a sus propietarios.

Este es el estado de salud de los heridos tras el accidente de bus

El Hospital Departamental de Totonicapán aseguró que se encuentra abastecido para atender la emergencia.

Con información de Samanta Guerrero, Emisoras Unidas, 89.7*

