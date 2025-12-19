Tragedia en San Pedro Carchá: piloto enfrenta cargos por explosión de pirotecnia

El Ministerio Público (MP) dio a conocer que continúa en desarrollo la investigación del caso en el que perdieron la vida tres niños luego de que se generara una explosión en un vehículo que trasladaba pirotecnia en San Pedro Carchá, Alta Verapaz.
Por el momento, confirmó que ya se presentaron los indicios correspondientes ante un Juzgado de Paz para respaldar los señalamientos contra el piloto del carro, a quien señalan de ser el responsable de causar el incendio que cobró la vida de tres niños y dejó a otros con graves heridas.
La fiscalía detalló que el órgano jurisdiccional analizó los argumentos planteados y resolvió ligar a proceso penal al conductor por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.
De acuerdo con la investigación preliminar, esta persona habría lanzado un cigarro encendido al área trasera del picop, donde era trasladada una carga de productos de pirotecnia.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7