Violencia en Guatemala: Muertos y heridos en tiroteos

Una serie de ataques armados ocurrida este martes, 30 de diciembre, cobró la vida de cinco personas y dejó a otras cuatro heridas. Los incidentes se registraron en diferentes puntos del departamento de Guatemala, principalmente en la capital.
Los Bomberos Voluntarios informaron que hubo una balacera en el interior de un negocio ubicado en la calle real que conduce al lago de Amatitlán, en el municipio del mismo nombre. El origen del ataque no ha sido establecido.
Leandro Amado, vocero de la referida institución de socorro, confirmó que en el lugar fueron evaluadas tres personas que presentaban heridas de bala en diferentes partes del cuerpo y se confirmó que carecían de signos vitales.
Las víctimas son un hombre y dos mujeres quienes no fueron identificados debido a que no se localizaron documentos personales en la escena del crimen y tampoco se acercó alguien que pudiera reconocerlos.
Otro incidente de violencia ocurrió en la 29 avenida y 21 calle de la zona 5, Ciudad de Guatemala, donde un hombre de 17 años de edad resultó herido por proyectiles de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.
De acuerdo con información de los Bomberos Municpales, al ser evaluado por los paramédicos se confirmó que el paciente carecía de signos vitales.
Mientras tanto, un hombre de 37 años murió en el marco de un incidente armado que se registró en la 20 avenida y 2ª calle de la zona 6 capitalina. De este mismo punto fue trasladado otro paciente herido hacia el Hospital General San Juan de Dios, su estado es delicado debido a que presentaba múltiples impactos de bala.
Más hechos de violencia
Los Bomberos Municipales informaron que un hombre de 72 años de edad que se encontraba en la 34 avenida y 14 calle en la zona 5 capitalina fue impactado por un proyectil de arma de fuego que le causó serias lesiones.
La bala perdida cayó en la espalda de la víctima y le generó problemas respiratorios y comprometió sus signos vitales, por lo que en estado delicado fue trasladado a la emergencia del hospital general San Juan de Dios.
Por aparte, un hombre de aproximadamente 30 años de edad resultó herido por proyectiles de arma de fuego tras ser agredido en la 29 calle y 11 avenida de la colonia Santa Fe, zona 13 capitalina. En estado delicado fue trasladado a la emergencia del hospital Roosevelt.
Asimismo, una persona fue herida con proyectil de arma de fuego en la 30 calle y 3ª avenida de la zona 12 capitalina. Fue estabilizada por los Bomberos Voluntarios y posteriormente ingresada a un centro asistencial. El afectado es un hombre de aproximadamente 50 años de edad, quien no pudo ser identificado.