 Asalto a vendedor rutero en zona 7 queda grabado en video
Nacionales

Asalto a vendedor rutero en zona 7 queda grabado en video y alerta a vecinos

Asalto de 30 segundos contra vendedor queda registrado en video.

Vendedor rutero es asaltado en colonia Toledo., Captura de pantalla video Facebook.
Vendedor rutero es asaltado en colonia Toledo. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un video que circula en redes sociales muestra el instante en que un vendedor rutero es asaltado en la colonia Toledo, zona 7 capitalina. El hecho ocurrió el 29 de diciembre, aproximadamente a las 11:45 horas, y quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en el sector. Las imágenes han generado preocupación entre vecinos y trabajadores que cubren rutas comerciales en el área.

En la grabación se observa al vendedor llegar a un establecimiento para realizar la entrega de producto. Mientras desarrolla su labor, aparece un peatón vestido con gorra, playera azul y pantalón de lona, quien camina con aparente normalidad. El hombre pasa frente a la víctima, continúa unos metros y luego regresa para colocarse frente al trabajador, bloqueándole el paso.

Segundos después se aprecia un intercambio de palabras que, según se presume, incluyen amenazas. Ante la intimidación, el vendedor entrega sus pertenencias sin oponer resistencia. En ese momento irrumpe en escena un motorista, quien observa la situación, da una vuelta en la vía y retorna para recoger al asaltante. Ambos huyen del lugar en la motocicleta en cuestión de segundos. De acuerdo con el material difundido, el asalto dura menos de 30 segundos.

Alertan a vecinos y trabajadores 

Información preliminar indica que el vendedor no sufrió agresiones físicas, aunque sí fue despojado de sus pertenencias. Hasta ahora, las autoridades no reportan capturas vinculadas al caso. También se desconoce la identidad de la víctima y si ya presentó denuncia ante el Ministerio Público o la Policía Nacional Civil.

El video fue compartido en redes sociales con el propósito de alertar a los vecinos y a otros trabajadores ruteros que circulan por la zona. Este incidente vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de quienes realizan labores de distribución en la vía pública, especialmente en horarios diurnos y áreas con alta afluencia de personas.

