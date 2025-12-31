 Arévalo y Herrera: Mensaje de Año Nuevo
Nacionales

Arévalo y Herrera envían mensaje de Año Nuevo a los guatemaltecos

"El año que viene seguiremos ese camino de bienestar y desarrollo", expresó el presidente Bernardo Arévalo.

Compartir:
El presidente Bernardo Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera y sus equipos expresaron un mensaje de Año Nuevo., Gobierno de Guatemala
El presidente Bernardo Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera y sus equipos expresaron un mensaje de Año Nuevo. / FOTO: Gobierno de Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera, acompañados de los ministros de Estado y diferentes autoridades de las entidades del Ejecutivo, brindaron este miércoles 31 de diciembre un mensaje dirigido a todos los guatemaltecos para celebrar el Año Nuevo.

Por medio de un video difundido en las redes sociales de Arévalo, el mandatario expresó su agradecimiento a la ciudadanía por guiar su trabajo y conducir los cambios logrados durante el 2025. Enfatizó que transformar Guatemala es un trabajo que involucra a todos.

"Ha sido un año con muchos retos, pero tenemos al pueblo de Guatemala como guía y brújula para darnos certeza que vamos en buen camino en este viaje hacia un futuro brillante para todos y todas", expresó.

De igual forma, el mandatario compartió su deseo de que sea un año seguro y tranquilo, de mucho bienestar y desarrollo. También con mucha salud y que los niños y adolescentes puedan crecer, estudiar, desarrollarse plenamente, tener un empleo digno y soñar en grande.

Un año de bienestar y desarrollo

El mandatario agregó que espera que el 2026 esté lleno de energía y que la transformación que se está llevando a cabo en la administración pública siga cada vez con más fuerza.

"Quiero compartir con ustedes la esperanza y el optimismo por todas las oportunidades que 2026 no dará para seguir construyendo un futuro mejor para nuestro país. Que en el próximo año no le falta a nadie una alimentación digna, que encontremos siempre el camino para conectar nuestros sueños y aspiraciones, que las oportunidades y prosperidad se multipliquen y el mundo entero conozca cada vez más lo que hacemos y de lo que somos capaces", dijo.

Finalmente, reiteró desde el Gobierno su agradecimiento para los ciudadanos, pues aseguró que juntos se han logrado transformaciones necesarias para el país.

"El año que viene seguiremos ese camino de bienestar y desarrollo. ¡Felices fiestas y feliz 2026!", puntualizó Arévalo.

En Portada

Arévalo y Herrera envían mensaje de Año Nuevo a los guatemaltecost
Nacionales

Arévalo y Herrera envían mensaje de Año Nuevo a los guatemaltecos

10:39 AM, Dic 31
Kylian Mbappé se perderá la Supercopa de Españat
Deportes

Kylian Mbappé se perderá la Supercopa de España

07:27 AM, Dic 31
Sector empresarial pide presupuesto transparente y acorde a necesidades del paíst
Nacionales

Sector empresarial pide presupuesto transparente y acorde a necesidades del país

09:31 AM, Dic 31
El resumen de Google que explica qué le importó al mundo en 2025t
Viral

El resumen de Google que explica qué le importó al mundo en 2025

08:25 AM, Dic 31

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosSeguridad vialMunicipalDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos