Arévalo y Herrera: Mensaje de Año Nuevo

El presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera, acompañados de los ministros de Estado y diferentes autoridades de las entidades del Ejecutivo, brindaron este miércoles 31 de diciembre un mensaje dirigido a todos los guatemaltecos para celebrar el Año Nuevo.
Por medio de un video difundido en las redes sociales de Arévalo, el mandatario expresó su agradecimiento a la ciudadanía por guiar su trabajo y conducir los cambios logrados durante el 2025. Enfatizó que transformar Guatemala es un trabajo que involucra a todos.
"Ha sido un año con muchos retos, pero tenemos al pueblo de Guatemala como guía y brújula para darnos certeza que vamos en buen camino en este viaje hacia un futuro brillante para todos y todas", expresó.
De igual forma, el mandatario compartió su deseo de que sea un año seguro y tranquilo, de mucho bienestar y desarrollo. También con mucha salud y que los niños y adolescentes puedan crecer, estudiar, desarrollarse plenamente, tener un empleo digno y soñar en grande.
Un año de bienestar y desarrollo
El mandatario agregó que espera que el 2026 esté lleno de energía y que la transformación que se está llevando a cabo en la administración pública siga cada vez con más fuerza.
"Quiero compartir con ustedes la esperanza y el optimismo por todas las oportunidades que 2026 no dará para seguir construyendo un futuro mejor para nuestro país. Que en el próximo año no le falta a nadie una alimentación digna, que encontremos siempre el camino para conectar nuestros sueños y aspiraciones, que las oportunidades y prosperidad se multipliquen y el mundo entero conozca cada vez más lo que hacemos y de lo que somos capaces", dijo.
Finalmente, reiteró desde el Gobierno su agradecimiento para los ciudadanos, pues aseguró que juntos se han logrado transformaciones necesarias para el país.
"El año que viene seguiremos ese camino de bienestar y desarrollo. ¡Felices fiestas y feliz 2026!", puntualizó Arévalo.