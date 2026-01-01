Riña en parque de Totonicapán deja dos personas heridas

Los cuerpos de socorro trasladaron varias unidades este jueves, 1 de enero, al parque San Miguel, en el departamento de Totonicapán, para darle seguimiento a una emergencia derivada de una riña entre varias personas que surgió en ese sector.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, los elementos de la 42 Compañía fueron destacados al lugar, donde se percataron que había personas afectadas como consecuencia del conflicto.
Hans Lemus, portavoz de la institución, explicó que tuvieron conocimiento que, por causas que se desconocen, se registró un altercado entre vendedores que tienen sus puestos comerciales en el área.
En el marco de esta situación, dos mujeres (madre e hija) resultaron con golpes y laceraciones en diferentes partes del cuerpo.
Ambas pacientes fueron asistidas por los técnicos en urgencias médicas; sin embargo, únicamente se les pudo evaluar en el lugar debido a que se negaron a ser trasladadas a un centro asistencial.