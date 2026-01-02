Camión choca carros estacionados en Quetzaltenango

Un video que circula en redes sociales se ha convertido en evidencia clave de un incidente vial ocurrido en el barrio El Calvario, en Quetzaltenango, donde un camión fue captado cuando impactaba contra varios vehículos que se encontraban estacionados a la orilla de la calle.
Las imágenes, difundidas el 31 de diciembre, muestran al pesado vehículo avanzar por una calle angosta mientras su costado golpea los retrovisores de al menos tres automóviles. En la grabación se observa cómo las piezas quedan tiradas en el pavimento tras los impactos. No se descarta que más vehículos pudieran haber resultado afectados durante su recorrido.
El video ha generado numerosos comentarios entre los usuarios de plataformas digitales, quienes cuestionan la responsabilidad del conductor y las condiciones en que circulaba el camión. Algunos internautas señalan que el piloto no se detuvo a verificar los daños ocasionados, mientras otros sugieren que el tamaño del vehículo y la calle reducida pudieron influir en el percance.
Sin pronunciamiento de las autoridades de tránsito
Hasta el momento, no se ha confirmado si los propietarios de los automóviles afectados presentaron denuncias ante las autoridades correspondientes. Tampoco se ha identificado oficialmente al conductor del camión ni al propietario de la unidad.
De acuerdo con los usuarios que compartieron el material, el objetivo principal de su difusión es lograr que el responsable se haga cargo de los daños ocasionados. Sin embargo, las autoridades de tránsito no se han pronunciado sobre el caso ni han informado si ya se inició alguna investigación.
El incidente ocurre en plena temporada de fin de año, cuando la afluencia de vehículos en calles y avenidas aumenta considerablemente. Por ello, usuarios y vecinos han insistido en la necesidad de extremar precauciones y respetar las normas de circulación, especialmente en áreas residenciales y de tránsito reducido.