Quemaduras y lesiones en niños por juegos pirotécnicos

Dos niños resultaron heridos como consecuencia de la explosión de juegos pirotécnicos. Los incidentes se registraron este viernes, 2 de enero, en diferentes puntos del departamento de Guatemala.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, una de las emergencias se registró en la comunidad El Pilar 1 del municipio de San Juan Sacatepéquez, Guatemala. El afectado es un menor de nueve años.
"Los técnicos en urgencias médicas de la 37 Compañía acudieron a esta localidad tras recibir múltiples llamadas que alertaban sobre un niño herido por la explosión de un juego pirotécnico tipo mortero", explicó Hans Lemus, vocero de la institución.
Según información que familiares brindaron a los socorristas, el menor encendió el juego pirotécnico, pero no logró lanzarlo a tiempo, lo que provocó la explosión en su mano.
Los paramédicos evaluaron al paciente y determinaron que presentaba lesiones en la mano izquierda y quemaduras en el lado izquierdo del rostro y en el pie derecho.
El niño fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado a la emergencia de Pediatría del Hospital Roosevelt.
Niño de cinco años con lesiones graves
Un niño de cinco años quedó lesionado después de que un juego pirotécnico tipo bomba le explotará en la mano. El caso se registró en horas de la mañana de este viernes en la colonia Brisas, municipio de San Pedro Ayampuc, Guatemala.
"Este incidente le provocó quemaduras y heridas graves en tres dedos y la palma de la mano", dijo el portavoz de los bomberos Voluntarios.
Agregó que el paciente fue llevado a la emergencia del hospital San Juan de Dios para su tratamiento médico.
Las autoridades y cuerpos de socorro han reiterado la importancia de tomar medidas de precaución al manipular pirotecnia y supervisar en todo momento a los menores que puedan tener acceso a este tipo de productos.