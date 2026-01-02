 Quemaduras y lesiones en niños por juegos pirotécnicos
Nacionales

Niños sufren quemaduras y lesiones al manipular juegos pirotécnicos

Dos casos se registraron en las últimas horas en el departamento de Guatemala.

El menor fue trasladado a un centro asistencial., Bomberos Voluntarios
El menor fue trasladado a un centro asistencial. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Dos niños resultaron heridos como consecuencia de la explosión de juegos pirotécnicos. Los incidentes se registraron este viernes, 2 de enero, en diferentes puntos del departamento de Guatemala.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, una de las emergencias se registró en la comunidad El Pilar 1 del municipio de San Juan Sacatepéquez, Guatemala. El afectado es un menor de nueve años.

"Los técnicos en urgencias médicas de la 37 Compañía acudieron a esta localidad tras recibir múltiples llamadas que alertaban sobre un niño herido por la explosión de un juego pirotécnico tipo mortero", explicó Hans Lemus, vocero de la institución.

Según información que familiares brindaron a los socorristas, el menor encendió el juego pirotécnico, pero no logró lanzarlo a tiempo, lo que provocó la explosión en su mano.

Los paramédicos evaluaron al paciente y determinaron que presentaba lesiones en la mano izquierda y quemaduras en el lado izquierdo del rostro y en el pie derecho.

El niño fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado a la emergencia de Pediatría del Hospital Roosevelt.

PGN pide supervisar a los niños cuando juegan con pólvora

Esta procuraduría hizo un llamado para evitar accidentes y quemaduras que marquen a los pequeños de por vida.

Niño de cinco años con lesiones graves

Un niño de cinco años quedó lesionado después de que un juego pirotécnico tipo bomba le explotará en la mano. El caso se registró en horas de la mañana de este viernes en la colonia Brisas, municipio de San Pedro Ayampuc, Guatemala.

"Este incidente le provocó quemaduras y heridas graves en tres dedos y la palma de la mano", dijo el portavoz de los bomberos Voluntarios.

Agregó que el paciente fue llevado a la emergencia del hospital San Juan de Dios para su tratamiento médico.

Foto embed
El menor de cinco años presentaba lesiones graves tras la explosión de una bomba pirotécnica. - Bomberos Voluntarios

Las autoridades y cuerpos de socorro han reiterado la importancia de tomar medidas de precaución al manipular pirotecnia y supervisar en todo momento a los menores que puedan tener acceso a este tipo de productos.

Emisoras  Escúchanos