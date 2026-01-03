Despiden con honores a "Roger", ejemplar canino de rescate

Los Bomberos Voluntarios rindieron homenaje a "Roger", el ejemplar canino que durante 11 años formó parte de la institución realizando labores de búsqueda y rescate en diferentes emergencias que se dieron en el territorio guatemalteco.
El canino nació en Bélgica en septiembre de 2014 y llegó a Guatemala a los seis meses, donde fue formado desde temprana edad para apoyar en la respuesta a las emergencias generadas por desastres e incidentes.
La entidad compartió que el rescatista sirvió con entrega y disciplina en Guatemala, destacándose en detección de olores, búsqueda y rescate de personas con vida, restos humanos y labores de guardia y protección.
De acuerdo con el cuerpo de socorro, el "excepcional olfato" de "Roger" le permitió brindar respuestas y consuelo a numerosas familias. Su último servicio fue en Santa Lucía Los Ocotes, zona 25 de la Ciudad de Guatemala.
"En ese lugar, recientemente logró seis positivos, cerrando su trayectoria con el mismo compromiso que lo convirtió en pionero y referente del trabajo K9 institucional", subrayó el cuerpo de socorro.
Un "hasta pronto" marcado por el respeto
Los bomberos Voluntarios aseguraron que el perro de trabajo y rescate partió esta semana, a inicios de 2026, dejando un legado a los guías y la satisfacción de que varias familias pudieron dar el último adiós a sus familiares gracias a que sus acciones permitieron localizarlos.
"No te decimos adiós, es un ¡hasta luego! Gracias por tu servicio, seguimos trabajando bajo tu legado, habiendo sido pionero en la especialidad", se lee en el mensaje que difundió la entidad en su honor.
El fallecimiento de "Roger" se anunció ayer, 2 de enero, y se informó que sus restos serían tratados bajo un servicio ecológico e innovador que permitirá realizar una despedida "consciente y respetuosa".
Esto representa la implementación de un proceso natural de biotransformación que convierte el cuerpo en un nutriente de vida: una tierra fértil, rica en minerales, ideal para sembrar un árbol o una planta en su memoria.