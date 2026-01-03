Carteles mexicanos buscan el control de las rutas

A inicios de diciembre pasado se registró un enfrentamiento armado entre militares guatemaltecos y miembros de un cártel mexicano en la comunidad de Agua Zarca, Huehuetenango, sin embargo, esta no es la primera vez que un cartel mexicano ingresa a territorio guatemalteco, especialmente en Huehuetenango, a penas el en junio pasado se registró otro enfrentamiento.
El Ministerio Público (MP) confirmó la muerte de cinco personas en jurisdicción de Huehuetenango y una en el departamento San Marcos, todos vinculados a posibles estructuras criminales.
También reportaron la localización de siete cabañas incendiadas, un vehículo, un camión y un bus quemado. También fueron encontrados 190 casquillos de arma de fuego que serán analizados para avanzar en la investigación.
Asimismo, el ente investigador confirmó la incautación de mantas con una serie de mensajes supuestamente dirigidos al Gobierno guatemalteco.
La Mesilla
El domingo 8 de junio en La Mesilla, La Democracia, Huehuetenango, un grupo armado vinculado al narcotráfico protagonizó un incidente armado en la frontera de La Mesilla, en la que hubo presencia de Fuerzas Especiales de México, del Ejército de Guatemala y de agentes de la PNC.
En las imágenes difundidas en redes sociales se evidenció que vehículos vinculados al crimen organizado eran perseguidos por las autoridades mexicanas, lo que provocó el enfrentamiento en la frontera.
Dicho incidente provocó que Guatemala enviará una nota de protesta a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México por la incursión de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata (Pakal) del Estado de Chiapas a territorio guatemalteco.
La Cancillería de México, ofreció una disculpa oficial y reiteró su compromiso "con la defensa de la soberanía territorial y el derecho internacional para fortalecer los mecanismos de cooperación e incrementar la seguridad fronteriza".
Huyen a Guatemala
En 2024 el aumento de la violencia en el estado de Chiapas, México, provocó el desplazamiento de ciudadanos mexicanos hacia Huehuetenango.
Los ciudadanos mexicanos permanecieron en calidad de refugiados en la Escuela de la aldea Guailá, en el municipio de La Democracia.
Control de las rutas
Jan Shedd, supervisor retirado de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), consultado por Emisoras Unidas, sobre la conflictividad en la zona fronteriza detalló que se trata de una pelea entre narcotraficantes por el control por las rutas de distribución de drogas, "El cartel de Sinaloa quiere controlar todo lo que pasa por Guatemala", indicó.
Añadió que estos incidentes deben ser vistos como una "invasión de una fuerza paramilitar en un país".