Muertes tras enfrentamientos en frontera Guatemala-México

El Ministerio Público (MP) confirmó este jueves, 11 de diciembre, que concluyó con las diligencias en seis escenarios de la zona fronteriza Guatemala - México, donde se registraron enfrentamientos armados en días recientes. En ese contexto, la institución brindó detalles sobre el consolidado que se tiene hasta ahora sobre personas fallecidas y decomiso de armas y otros elementos.
De acuerdo con la fiscalía, cinco personas sin vida fueron halladas en jurisdicción de Huehuetenango y una en el departamento San Marcos, todos vinculados a posibles estructuras criminales.
De igual forma, los equipos a cargo de llevar a cabo las diligencias en este sector reportaron la localización de siete cabañas incendiadas, un vehículo, un camión y un bus quemado. También fueron encontrados 190 casquillos de arma de fuego que serán analizados para avanzar en la investigación.
Asimismo, el ente investigador confirmó la incautación de mantas con una serie de mensajes. En las redes sociales se ha mencionado que en diferentes puntos de la zona fronteriza fueron dejados estos letreros que medios locales atribuyen a grupos vinculados con el narcotráfico.
Cuerpos sin identificar
Aunque el MP contabilizó seis personas fallecidas tras los hechos en la frontera entre Guatemala y México, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que a las sedes de la institución ingresaron ocho cuerpos para los análisis correspondientes.
De ese total, siete fueron procesados en Huehuetenango, de los cuales solo uno ha sido identificado como Luis Amed Guillén Albores. Mientras que a la morgue de San Marcos ingresó otro cuerpo que corresponde a Ramiro Méndez Ambrocio, 52 años. Ambos son de origen guatemalteco.
En tanto, los informes forenses establecen que la causa de muerte de las ocho personas fue por heridas provocadas por arma de fuego en el cerebro y tórax.
Quedan, entonces, seis cuerpos como "XX" y no se descarta que sean de origen mexicano, pero se está a la espera de realizar las pruebas necesarias para lograr la identificación.
¿Qué ocurre en la frontera?
Un soldado guatemalteco resultó herido el pasado lunes durante un enfrentamiento armado con supuestos narcotraficantes mexicanos en una comunidad fronteriza entre Guatemala y México, informó el Ejército.
El Ministerio de la Defensa Nacional precisó que la balacera se registró en la comunidad de Agua Zarca, en el municipio de Santa Ana Huista, departamento de Huehuetenango, limítrofe con México.
Una portavoz del Ejército detalló que presuntos grupos armados ingresaron a territorio guatemalteco desde el lado de las provincias de Huehuetenango y San Marcos, realizando disparos contra varias comunidades.
El supervisor retirado de la DEA, Jan Shedd, dijo hoy durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que lo ocurrido en zona fronteriza con México es una disputa de narcotraficantes por control total de distribución de droga en el sector.
"Esas son peleas entre narcotraficantes por control total de los corredores y los pasillos de distribución, eso es todo. Estos son el Cartel de Sinaloa quiere controlar todo lo que pasa por Guatemala, si es que es ese cartel, la verdad es que yo no lo sé. O sea, el que se cree más fuerte y más bravo está tratando de dominar al otro. Es por control, un control total de una organización sobre la otra",
expresó Shedd.
Además, hizo mención de que, para las leyes internacionales, banqueros, abogados y políticos que apoyan el trasiego de drogas son considerados parte del narcotráfico.
Ello, según indicó, pese a que muchos creen que no están involucrados en el tráfico de ilícitos por "no tocar físicamente" la cocaína.
* Escuche aquí la entrevista completa con el exfuncionario de la DEA: